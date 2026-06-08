SpaceX上市或引市場波動 中美通脹數據先後出爐｜一周前瞻

本周股市將迎來一連串重磅事件，SpaceX（SPCX）即將上市、蘋果全球開發者大會（WWDC）、世界盃開幕，以及中美通脹數據先後出爐，勢加劇市場波動。

料SpaceX將為市場帶來震盪

備受期待的SpaceX本周五（12日）上市，集資最多逾860億美元，市值將達到1.77萬億美元。LPL金融公司股票研究主管席普（Thomas Shipp）分析，一家聚焦未來、充斥機會與風險的企業，加上其龐大規模、盈利能力與進取的時間表，可能會在掛牌時讓公開市場劇烈震盪。

美國5月CPI或見頂

數據方面，中國5月進口數據將於6月9日公布，隨後中國5月居民消費價格指數（CPI）、工業生產者出廠價格指數（PPI）數據在10日出爐。華創證券預計，PPI按年從2.8%升至3.5%左右，CPI按年上行至1.4%左右；預測CPI按年上升，除了基數效應外，主要由於食品價格或好於季節性，政策支持改善預期，豬肉價格企穩。

隨著美國聯儲局6月議息會議的臨近，市場正密切關注美國5月CPI和PPI數據。市場預計，受汽油價格上漲影響，5月整體CPI按年或升至4.1%，可能已在年內見頂。

美國PPI方面，預計5月整體PPI按年將升至6.5%，運輸成本上漲是主要驅動因素。市場關注的核心在於，在面臨能源和金屬價格受外部衝擊，消費者謹慎態度是否能繼續抑制更廣泛的價格上漲壓力。

歐洲方面，歐洲央行將於11日舉行議息會議，面對中東衝突引發的能源價格上漲，市場普遍預期歐洲央行將加息。

蘋果目標價有望推高至385美元

此外，蘋果WWDC 2026將於當地時間6月8日至12日舉行。摩根大通預計，此前AI因素對蘋果股價的貢獻基本未被市場完全定價，低預期恰恰構成了完美的「利好溫床」，如果大會能拿出一套打磨完美的「智能體」願景，其估值有望從目前的基本目標價330美元，一舉推高至多385美元。