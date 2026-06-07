SpaceX上市遭逢加息恐慌 專家料美股借勢回調 OpenAI上市更關鍵 「10月向來是股災月」

首富馬斯克旗下太空探索公司SpaceX將於6月12日在納斯達克掛牌上市，在這隻史上最大新股即將上市之際，美股周五因5月非農業就業數據強勁、加息預期升溫下重創，標指大跌2.64%，納指更瀉逾4%。有專家認為，美股本已處於高位，周五只是以加息預期借勢回調；有投資者則估計，機構投資者大舉沽出科技股套現，迎接SpaceX上市才加劇美股跌勢；由於Anthropic及OpenAI兩大AI初創的IPO將接力登場，估計機構投資者會營造良好氣氛迎接它們，美股尚未出現股災。

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黃耀宗：升得太多借加息調整

獨立股評人黃耀宗接受《星島頭條》訪問時指，周五美股因加息恐慌而下跌是藉口居多，他解釋，以美國勞動市場強靭，再加上近來公佈業績的美股盈利增長也強勁，「只是早前升得太多，短期借勢調整」，他又指過去一個星期不少企業公佈的業績，市場也「雞蛋裡挑骨頭」，故事場氣氛本已轉弱，故周五是借加息因素而急跌。

他預期SpaceX上市後，美股會先行整固，對於早前被熱炒的AI相關股，投資者要有心理準備它們可能回調10％至30%也不奇，但整體大市未必太差，由於稍後還會有Anthropic上市，他相信美股有機會徘徊在高位等這間AI初創上市。

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余偉龍：「虹吸效應」加劇跌勢

全職投資者余偉龍亦認為，美股周五大跌與加息預期關係不大，相信與SpaceX上市引發「抽資潮」有較大關係，他引述摩根大通一份報告指，SpaceX上市會產生顯著的「虹吸效應」（Siphon Effect），由於預計SpaceX將快速被納入指數，被動型基金將面臨強制性的調倉壓力，估計市場可能需要從現有的科技巨頭中抽走近9,500億美元的流動資金。

他續指，機構投資者為認購SpaceX，近日沽出科技股，特別是「科技七雄」成為大戶「提款機」，故令美股三大指數在SpaceX上市前後出現劇烈調整。

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早前有報道指OpenAI預計將於秋季上市，專家認為它上市後美股有更大「散水」風險。

Anthropic及OpenAI上市 料投行托市搵食

他建議投資者觀望未來幾日股市表現，若證實機構投資者及散戶只是賣出獲利甚豐的科技股，迎接SpaceX上市，「可能SpaceX上完市之後，市場會漸漸回復正常」，那麼美股可能要等Anthropic及OpenAI相繼上市後，市場才會出現較大調整。他解釋，若SpaceX一上市便出現股災，私募基金及投行便很難協助Anthropic及OpenAI上市，由於這些機構投資者要賺錢，故在兩大新股上市前，可能仍要一波一波推升美股。

早前有報道指OpenAI預計將於秋季上市，余偉龍指，在該公司上市後，再加上10月是歷史上較常出現股災的月份，因此投資者在10月前要特別小心，建議可在三大新股每一隻上市後便減持10%股票倉位。

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