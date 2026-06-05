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美5月非農遠高預期 加息憂慮升溫 道指早段跌逾100點 年內加息機率近七成

股市
更新時間：21:41 2026-06-05 HKT
發佈時間：20:37 2026-06-05 HKT

美國5月非農業新增職位17.2萬個，遠高於預期的8.5萬個，前值亦大幅上修至17.9萬個。通脹憂慮升溫，道指早段跌逾100點，納指亦挫1.5%。

道指報51411點，跌150點；標指報7516點，跌68點；納指報26448點，跌382點或1.5%。

受數據影響，美國加息預期再度升溫，美元指數由跌轉升0.2%，報99.66；10年期債息升5.8點子，報4.536厘。

10月加息機率已達50%

利率期貨監察工具FedWatch顯示，市場預期10月加息及利率不變的機率已各佔一半，今年內至少加息一次的機率更高達68%。

失業率維持4.3%符預期

上月美國失業率維持4.3%，符合預期。期內私人部門職位增加12萬個，製造業職位增7000個，皆高於預期；而政府部門職位增加5.2萬個。各職務類別中，休閒和旅遊業職位顯著增加，醫療保健及建造業崗位亦上升，但零售業、資訊科技業及金融業則流失。

學者：聯儲局需集中應對通脹風險

市場研究機構Fwdbonds首席經濟學家Christopher Rupkey指，美國就業市場強勁，聯儲局已沒有理由減息，並需集中精力應對經濟過熱及通脹風險。


 

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