富達大降SpaceX散戶認購門檻 2000美元可參與 香港投資者只能輕嘆

太空探索科技公司SpaceX（美：SPCX）即將上市，散戶配售比例罕有達30%，配售券商之一的富達投資（Fidelity ）更將客戶認購門檻大幅降至2,000美元（約1.56萬港元）就可以抽新股。

富達一般IPO門檻達50萬美元

富達在6月4日至11日開放零售客戶認購SpaceX新股，更有別於過往50萬美元的門檻，最低2,000美元就可以參與，即資金需求大減99.6%。富達設有上市後首15天出售限制，如違反將影響未來認購新股的資格。

五指定券商向散戶銷售

SpaceX招股文件顯示，是次新股罕有高達30%是分配予散戶，並指定經五家券商銷售，包括富達、嘉信理財、Robinhood、SoFi及摩根士丹利旗下的E*TRADE。

香港投資者無法直接參與SpaceX認購，招股書顯示只開放予美國公民認購，而富達相關投資戶口亦只開放予美國居民。另外，據報承銷團隊已獲通知，拒絕香港及內地投資者對SpaceX的認購申請，主要涉及美國對關鍵技術出口的限制。

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