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SpaceX禁止香港及內地投資者認購IPO 涉國家安全原因 香港IP無法登入官網

股市
更新時間：18:45 2026-06-05 HKT
發佈時間：18:45 2026-06-05 HKT

太空探索科技公司SpaceX（美：SPCX）正在招股，本港及內地網站無法登入其官網，彭博報道，承銷商已獲告知，禁止接收來自香港與內地投資者的認購申請，主要由於美國對關鍵技術出口的限制。

目前本港用戶瀏覽SpaceX的官網時，會出現網路供應商Cloudflare的「Error 1009」錯誤資訊，意味對指定地區作出封鎖。

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方保僑：公司自行鎖地區IP

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，有關安排相信由公司自行設定，一般是網絡限流或防止網絡攻擊用途，而現時香港IP連接不少美國政府網站亦會被禁，做法不足為奇。他認為，香港投資者本身無法直接參與SpaceX的新股認購，相信影響不大。

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私銀客戶亦被禁認購

彭博引述消息人士透露，負責SpaceX銷售的牽頭銀行，已通知承銷團隊的其他銀行，由於監管及合規風險，將禁止香港及中國客戶參與認購SpaceX，有關安排亦涵蓋私人銀行客戶。報道指出，「認購禁令」來自美國《國際武器貿易條例》相關的內部指導意見，有關法規管轄國防相關技術和技術數據出口。

SpaceX上市主承銷商為高盛及摩根士丹利，而摩根大通、美國銀行、花旗集團等23家銀行亦有份參與籌備工作。

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