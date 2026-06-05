Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

快樂蜂Jollibee分拆國際業務上市傳「棄美赴港」 

股市
更新時間：17:12 2026-06-05 HKT
發佈時間：17:12 2026-06-05 HKT

彭博引述知情人士報道，快餐集團Jollibee（快樂蜂）因應香港新股市場蓬勃，正考慮將其國際業務的潛在分拆與上市地點由美國轉至香港。

消息人士表示，Jollibee正與顧問合作，並可能在明年底前完成上市，目前計劃仍處於初步階段，可能會有所變動。Jollibee今年1月曾宣布計劃分拆國際業務並赴美上市，當時表示此舉旨在讓兩個獨立業務更專注。

今年以來，Jollibee在菲律賓股市的股價已下跌約 25%，市值約25億美元。

這家總部位於菲律賓的快餐集團近年來迅速在海外擴張，挑戰麥當勞和及KFC母企的百勝餐飲（Yum! Brands）等國際巨頭。Jollibee目前在香港有24間分店，並經營點心連鎖餐廳添好運。

分店遍布香港美加等

據報Jollibee在菲律賓以外地區有超過270間分店，遍布美國、加拿大、新加坡、中東、意大利、西班牙及英國。集團旗下品牌還包括Smashburger、The Coffee Bean & Tea Leaf、Highlands Coffee、永和大王 (Yonghe King)。Jollibee又擁有Burger King在菲律賓的特許經營權，並與吉野家在當地成立各半股權的合資企業。

今年來，香港新股市場集資額近380億美元，較去年同期約260億美元大增，而2024年上半年僅只是不足50億美元。香港目前正努力吸納來自越南等東南亞國家公司來港上市。
 

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
楊明莊思明8.2吉隆坡結婚 喜帖首曝光準新郎驚變幸福肥 風雨同路十年終修成正果丨獨家
01:29
楊明莊思明8.2吉隆坡結婚 喜帖首曝光準新郎驚變幸福肥 風雨同路十年終修成正果丨獨家
影視圈
6小時前
01:59
兩蚊兩折｜勞福局宣布不推每月限搭240程方案 指每月僅450人受影響 惟更新系統涉款3000萬
社會
3小時前
移英4年 港人家長痛心13歲愛女陷情緒困擾 網民心酸質疑：又話移民係為咗小朋友｜Juicy叮
移英4年 港人家長痛心13歲愛女陷情緒困擾 網民心酸質疑：又話移民係為咗小朋友｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
星島申訴王 | 不換衫不沖涼 觀塘長髮男嚇煞途人 親屬揭悲慘人生：代佢講唔好意思！
星島申訴王 | 不換衫不沖涼 觀塘長髮男嚇煞途人 親屬揭悲慘人生：代佢講唔好意思！
申訴熱話
10小時前
專訪｜非常父：盼政府助救女配合驗DNA 與記者對話揭轉軚原因 被警分析利弊說服 ｜Save Lily
03:21
專訪｜非常父：盼政府助救女配合驗DNA 與記者對話揭轉軚原因 被警分析利弊說服 ｜Save Lily
突發
10小時前
爆粗校長｜李卓興病假中被炒 專家：嚴重失當可解僱 料政府公積金未必全失
爆粗校長｜李卓興病假中被炒 專家：嚴重失當可解僱 料政府公積金未必全失
教育新聞
10小時前
陳展鵬複式獨立屋睡房曝光 單文柔為6歲女兒打造超豪成長空間 奢華兒童傢俬價值不菲
陳展鵬複式獨立屋睡房曝光 單文柔為6歲女兒打造超豪成長空間 奢華兒童傢俬價值不菲
影視圈
8小時前
學生哥搭車無錢遭乘客白眼 紅Van司機一句「XX」秒殺西裝友 送金句結局感動全網｜Juicy叮
學生哥搭車無錢遭乘客白眼 紅Van司機一句「XX」秒殺西裝友 送金句結局感動全網｜Juicy叮
時事熱話
2026-06-04 15:48 HKT
80年代「三個小神仙」Re-U掀經典回憶殺 鄭丹瑞呻極難約 林珊珊何嘉麗狀態成對比
80年代「三個小神仙」Re-U掀經典回憶殺 鄭丹瑞呻極難約 林珊珊何嘉麗狀態成對比
影視圈
2026-06-04 18:30 HKT
李泳漢印度拜佛失控喊叫疑與老婆激吵 行為異常精神狀態惹擔憂 犯佛門大忌恐折福丨獨家
01:09
李泳漢印度拜佛失控喊叫疑與老婆激吵 行為異常精神狀態惹擔憂 犯佛門大忌恐折福丨獨家
影視圈
2026-06-04 17:57 HKT