快樂蜂Jollibee分拆國際業務上市傳「棄美赴港」
更新時間：17:12 2026-06-05 HKT
發佈時間：17:12 2026-06-05 HKT
發佈時間：17:12 2026-06-05 HKT
彭博引述知情人士報道，快餐集團Jollibee（快樂蜂）因應香港新股市場蓬勃，正考慮將其國際業務的潛在分拆與上市地點由美國轉至香港。
消息人士表示，Jollibee正與顧問合作，並可能在明年底前完成上市，目前計劃仍處於初步階段，可能會有所變動。Jollibee今年1月曾宣布計劃分拆國際業務並赴美上市，當時表示此舉旨在讓兩個獨立業務更專注。
今年以來，Jollibee在菲律賓股市的股價已下跌約 25%，市值約25億美元。
這家總部位於菲律賓的快餐集團近年來迅速在海外擴張，挑戰麥當勞和及KFC母企的百勝餐飲（Yum! Brands）等國際巨頭。Jollibee目前在香港有24間分店，並經營點心連鎖餐廳添好運。
分店遍布香港美加等
據報Jollibee在菲律賓以外地區有超過270間分店，遍布美國、加拿大、新加坡、中東、意大利、西班牙及英國。集團旗下品牌還包括Smashburger、The Coffee Bean & Tea Leaf、Highlands Coffee、永和大王 (Yonghe King)。Jollibee又擁有Burger King在菲律賓的特許經營權，並與吉野家在當地成立各半股權的合資企業。
今年來，香港新股市場集資額近380億美元，較去年同期約260億美元大增，而2024年上半年僅只是不足50億美元。香港目前正努力吸納來自越南等東南亞國家公司來港上市。
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