Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

內地零食龍頭溜溜梅今起招股 最多集資近5億 一手入場費約4402元

股市
更新時間：10:40 2026-06-05 HKT
發佈時間：10:40 2026-06-05 HKT

內地果類零食企業溜溜梅（6658）今日（5日）起至下周三（10日）在港公開招股。該公司計劃發行1,146.1萬股H股，當中一成於香港作公開發售，發售價定為每股43.58元，最多集資近5億元。每手100股，折合一手入場費約4402元。股份預期將於6月15日掛牌上市，中信証券及國元國際為聯席保薦人。

內地果類零食市佔率第一

溜溜梅專注於青梅產品等果類零食，致力於弘揚青梅文化，並推出含有天然成分的零食選擇。在以梅為本的產品開發戰略的引領下，打造多元化的青梅產品矩陣，涵蓋從採用傳統技術的經典系列到融合各種風味的產品，以滿足不同口味需求。 

根據弗若斯特沙利文資料，於2024年，溜溜梅在中國果類零食行業的零售額排名第一，市佔率達4.9%；在中國果凍行業（按零售額計）則排名第六，市佔率為2.9%。

去年多賺逾兩成

財務數據方面，溜溜梅主要客戶包括超市、會員制商店、零食專賣店及經銷商。資料顯示，公司去年收入達17.1億元（人民幣，下同），按年增長5.9%；純利則為1.82億元，按年增加23.3%。

獲基投認購近1.5億

是次招股，溜溜梅引入了Fanchang Revitalization及達隆為基石投資者，總認購金額近1.5港億元。至於集資所得款項淨額，約61%將用於未來三年擴大產能；21%用於提升品牌知名度、擴大銷售網絡及開拓國際市場；10%作為營運資金及一般公司用途；其餘8%則用於招聘研發人員及推進研發計劃。

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
李泳漢印度拜佛失控喊叫疑與老婆激吵 行為異常精神狀態惹擔憂 犯佛門大忌恐折福丨獨家
李泳漢印度拜佛失控喊叫疑與老婆激吵 行為異常精神狀態惹擔憂 犯佛門大忌恐折福丨獨家
影視圈
17小時前
學生哥搭車無錢遭乘客白眼 紅Van司機一句「XX」秒殺西裝友 送金句結局感動全網｜Juicy叮
學生哥搭車無錢遭乘客白眼 紅Van司機一句「XX」秒殺西裝友 送金句結局感動全網｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
80年代「三個小神仙」Re-U掀經典回憶殺 鄭丹瑞呻極難約 林珊珊何嘉麗狀態成對比
80年代「三個小神仙」Re-U掀經典回憶殺 鄭丹瑞呻極難約 林珊珊何嘉麗狀態成對比
影視圈
16小時前
星島申訴王 | 不換衫不沖涼 觀塘長髮男嚇煞途人 親屬揭悲慘人生：代佢講唔好意思！
星島申訴王 | 不換衫不沖涼 觀塘長髮男嚇煞途人 親屬揭悲慘人生：代佢講唔好意思！
申訴熱話
3小時前
旺角花園餐廳結業！63年鐵板牛扒老店品牌 旺角大本營僅縮剩一間
旺角花園餐廳結業！63年鐵板牛扒老店品牌 旺角大本營僅縮剩一間
飲食
23小時前
專訪｜非常父：盼政府助救女配合驗DNA 與記者對話揭轉軚原因 被警分析利弊說服 ｜Save Lily
專訪｜非常父：盼政府助救女配合驗DNA 與記者對話揭轉軚原因 被警分析利弊說服 ｜Save Lily
突發
3小時前
日本三陸海域驚現311前夕「慢滑移」現象 專家：恐引發南海海槽地震
日本三陸海域驚現311前夕「慢滑移」現象 專家：恐引發南海海槽地震
即時國際
6小時前
「花旦王」芳艷芬踏入100歲  售逾2千呎山頂豪宅獲利6300萬  近年身體安康嗜睡享清福
「花旦王」芳艷芬踏入100歲  售逾2千呎山頂豪宅獲利6300萬  近年身體安康嗜睡享清福
影視圈
23小時前
酷熱天氣廿歲外傭著短褲開工疑辣㷫港媽 家有一男一女＋小朋友 網民解讀出婚姻存暗湧｜Juicy叮
酷熱天氣廿歲外傭著短褲開工疑辣㷫港媽 家有一男一女＋小朋友 網民解讀出婚姻存暗湧｜Juicy叮
時事熱話
2026-06-04 10:54 HKT
香港機場快綫限時單程低至$8！即日起至8月尾 暑期旺季適用
香港機場快綫限時單程低至$8！即日起至8月尾 暑假旺季適用
生活百科
18小時前