內地零食龍頭溜溜梅今起招股 最多集資近5億 一手入場費約4402元

內地果類零食企業溜溜梅（6658）今日（5日）起至下周三（10日）在港公開招股。該公司計劃發行1,146.1萬股H股，當中一成於香港作公開發售，發售價定為每股43.58元，最多集資近5億元。每手100股，折合一手入場費約4402元。股份預期將於6月15日掛牌上市，中信証券及國元國際為聯席保薦人。

內地果類零食市佔率第一

溜溜梅專注於青梅產品等果類零食，致力於弘揚青梅文化，並推出含有天然成分的零食選擇。在以梅為本的產品開發戰略的引領下，打造多元化的青梅產品矩陣，涵蓋從採用傳統技術的經典系列到融合各種風味的產品，以滿足不同口味需求。

根據弗若斯特沙利文資料，於2024年，溜溜梅在中國果類零食行業的零售額排名第一，市佔率達4.9%；在中國果凍行業（按零售額計）則排名第六，市佔率為2.9%。

去年多賺逾兩成

財務數據方面，溜溜梅主要客戶包括超市、會員制商店、零食專賣店及經銷商。資料顯示，公司去年收入達17.1億元（人民幣，下同），按年增長5.9%；純利則為1.82億元，按年增加23.3%。

獲基投認購近1.5億

是次招股，溜溜梅引入了Fanchang Revitalization及達隆為基石投資者，總認購金額近1.5港億元。至於集資所得款項淨額，約61%將用於未來三年擴大產能；21%用於提升品牌知名度、擴大銷售網絡及開拓國際市場；10%作為營運資金及一般公司用途；其餘8%則用於招聘研發人員及推進研發計劃。