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港證監上周與券商閉門會議 與會者稱「友善」安撫業界 新股認購沒大影響

股市
更新時間：09:52 2026-06-05 HKT
發佈時間：09:30 2026-06-05 HKT

香港證監會上周三（5月27日）就非法跨境證券活動，與業界人士召開閉門會議。有證券界人士形容，當時證監會態度「好友善」且安撫業界對「燒到埋身」的憂慮，有別於以往「好惡」和要求業界「醒醒定定」的警告語氣。現時部分證券商仍然積極「搶客」，新股市場亦未受到影響。

部分券商續放心「搶客」

該名證券界人士指出，證券商要確保現有內地客戶有身份證明及資金來源，有懷疑就要申報，又指「身有屎的（客戶）已提款走」，但少於10個，新客則要「睇得緊啲」。至於新股市場方面，起初憂慮新股市場或會受到影響，但暫時認購情況和掛牌表現均尚可，反映新回撥機制有效。

另一證券行高層表示，是次內地監管部門出手之後，業界正積極研究如何配合香港證監會，暫時對新股認購沒有太大影響。本報翻查資料發現，有證券行在中證監上月22日公布擬對老虎、富途和長橋證券作出行政處罰時，趁機推出轉倉優惠。

相關文章：中證監傳深圳密晤港券商 了解整治內地存量客戶情況 再提明確監管要求

 

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