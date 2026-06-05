中證監傳深圳密晤港券商 了解整治內地存量客戶情況 再提明確監管要求

自上月22日中證監開始整治非法跨境證券活動，有市場消息指，中證監近日於深圳會面香港各券商負責人，了解其整治內地存量客戶的最新情況，並再次明確提出各項監管要求。自本周起有本地券商陸續開始進行整改工作，包括禁止內地客（只有內地身份證件）開戶、清理違規客戶和調整境內服務。不過，有市場分析指，港股市場主要受宏觀經濟影響，整治非法證券跨境活動對香港市場影響小。

消息指，中證監見券商負責人時再次明確提出各項監管要求，包括暫停境內線上開戶，加倉交易不能是境內IP，並強調對於境內存量客戶，均須在兩年內完成整改，全面停止在境內非法提供交易等服務。

本周起有本地券商已開始整治活動，遭中證監「點名」的3券商已相繼落實具體調整。老虎國際率先公布，自本月12日（即下周五）開始，針對境內交易服務，將暫停所有品種的新開倉及加倉交易，僅支持賣出及平倉；境內資金劃轉方面，暫停資金轉入，轉出功能則維持正常。長橋和富途亦緊隨其後，宣布下周五起，對境內服務作出相同調整。三間券商均強調，調整不影響境外服務及客戶資產安全。

受「點名」3券商已落實調整

另一方面，有券商暫停為內地客開戶。在旺角港鐵E出口，這個平日布滿券商流動車及推廣攤位的集中地，本周起場面冷清，以往常見的老虎、富途等攤位已連續多日不見蹤影。

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記者以內地客身份向仍在擺攤的方德智投及華盛證券職員查詢開戶事宜，對方均明確表示，由於監管要求，自本周起已停止接受僅持內地身份證的客戶開戶，無論他們是否有香港銀行戶口，僅接受香港身份證或國外護照持有人申請。不過，社交平台小紅書有不少網民分享消息，仍有港資和美資券商可為親自來港，並持有香港或外國銀行戶口的內地客開戶，惟需證明資金來源合法以及簽署聲明。

傳東南亞國家抗拒被點名券商

有券商高層人士表示，有中資背景的本地券商幾乎全面暫停為內地客戶開戶，券商出現做法不一的情況，有機會是由於監管機構對於能否為內地客開戶，尚未有明確及統一的細則。香港證券及期貨專業總會會長陳志華則表示，部分券商對新政策作出不同解讀，有些甚至採取極端措施，例如完全不接受內地客戶開戶，呼籲業界切勿過分解讀、把內部合規底線設定得比法規要求更高，這對自身業務營運並無好處。另有市場人士透露，有東南亞國家對於遭中證監點名的券商，到當地擴展業務改持較謹慎看法，甚至表示抗拒。

業界料整治對港股影響微

對於市場擔憂內地客戶可能因監管問題而急於拋售港股，陳志華表示，暫時未見有大量內地投資者因監管問題而沽貨離場，而且香港作為國際金融中心，資金來源多樣，內地投資者亦能通過港股通等合規渠道買賣港股，加上股市升跌主要跟隨大圍經濟情況，監管要求相信不會拖累港股表現。金融服務界立法會議員李惟宏亦說，本地券商拒絕為內地客開戶並非主流做法，亦未見到內地投資者普遍因監管憂慮而急於拋售港股。

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