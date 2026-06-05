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韓股盤中急跌逾6%觸發熔斷 AI晶片股回調 SK海力士下挫9%

股市
更新時間：09:26 2026-06-05 HKT
發佈時間：09:26 2026-06-05 HKT

受美股大型晶片股盤後普跌拖累，亞洲股市周五早盤集體向下，當中韓國股市表現最傷，主要因AI板塊出現回調，拖累大市開市後急瀉。韓國綜合股價指數（KOSPI）盤中跌幅擴大至逾6%，更一度因KOSPI 200期貨急跌5%，導致韓國交易所啟動熔斷機制，程序化交易暫停5分鐘。重磅晶片股遭資金拋售，SK海力士大瀉9%，三星電子亦跌逾7%；另外，日經225指數亦跌近2%。

值得注意的是，規模達4.9萬億美元的韓國股票市場，在經歷前期的全球領漲後，近期已開始顯現受壓跡象。

大市創新高 惟逾3成股份創52周新低

數據顯示，韓國KOSPI指數今年以來累計飆升105%。然而，當該基準指數於周二（2日）創下歷史新高時，全市場僅有2.6%的股份觸及52周高點；相較之下，卻有高達31%的股份跌至52周低點，這意味升幅高度集中於三星電子、SK海力士及其他少數幾隻權重股。

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