恒指低開67點 聯想挫4.5% 海力士及三星兩倍槓桿產品挫近15%｜港股開市

美股三大指數周四個別發展，道指「破頂」曾飆970點，納指則因博通業績遜預期而一度下跌逾1%。道指收市大升874點或1.73%，報51561點；標指升30點或0.41%，報7584點；納指跌23點或0.09%，報26830點；反映中國概念股表現的金龍指數跌0.6%，報6597點。

博通AI晶片收入預測令市場失望，收市瀉12.6%。拖累同業的AMD及美光科技分別跌3.5%及7.7%。大型科技股普遍上升，Alphabet升3.68%，英偉達升1.94%，亞馬遜升1.51%，Meta升0.74%，蘋果升0.31%，微軟亦升0.17%；Tesla則逆市跌1.24%。

港股方面，恒指今早低開67點，報25186點。騰訊（700）及美團（3690）齊升約0.5%；阿里巴巴（9988）平開。聯想（992）挫4.5%。

瀾起科技（6809）、兆易創新（3986）跟隨外圍晶片股受壓，齊跌4%；華虹半導體（1347）跌3.5%；中芯（981）跌0.85%。XL二南方海力士（7709）及XL二南三星（7747）齊挫近15%。

龍豐首掛跌逾16%

今日有3隻新股掛牌，龍豐集團 (2290)開報4.32元，較上市價5.18元低16.6%；天辰生物(1779)開報144.3元，較上市價96.06元高出50.2%；大金重工 (1081)開報66.4元，與上市價相同。

北水動向方面，周四淨賣出港股3.15億港元。華虹半導體 (1347)、泡泡瑪特 (9992)、中海油 (883)分別獲淨買入7.09億港元、5.52億港元、2.48億港元；中國宏橋 (1378)、騰訊(700)、美團(3690)分別遭淨賣出5.81億港元、5.22億港元、4.72億港元。



