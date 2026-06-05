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恒指下試二萬五 半日跌205點 滙豐跌3% 聯想跌半成 晶片股捱沽｜港股開市

股市
更新時間：12:20 2026-06-05 HKT
發佈時間：09:29 2026-06-05 HKT

港股今早反覆偏軟，跌至二萬五邊緣。恒指低開67點後，最多跌226點，中午收報25047點，跌205點或0.81%。成交額1,497.64億元。科指半日跌61點或1.24%，報4913點。

科網股個別發展，騰訊（700）跌0.04%；阿里巴巴（9988）跌0.08%；美團（3690）升0.38%。聯想（992）挫5.84%，報23.54元，為表現最差藍籌。

海力士兩倍槓桿產品挫14%

晶片股跟隨外圍向下，中芯（981）跌近4%；華虹半導體（1347）跌近半成；瀾起科技（6809）及兆易創新（3986）分別跌7.68%及6.93%。XL二南方海力士（7709）及XL二南三星（7747）分別挫14.49%及11.49%。

本地金融股走弱，滙豐（005）跌3.14%；渣打（2888）跌半成；友邦（1299）跌2.86%；中銀香港（2388）跌0.25%。

今日掛牌的新股方面，龍豐集團（2290）中午收報3.38元，較上市價5.18元低34.74%；天辰生物（1779）中午報139元，較上市價96.06元高出44.7%；大金重工（1081）中午報63.45元，較上市價66.4元低4.44%。

———

0930：美股三大指數周四個別發展，道指「破頂」曾飆970點，納指則因博通業績遜預期而一度下跌逾1%。道指收市大升874點或1.73%，報51561點；標指升30點或0.41%，報7584點；納指跌23點或0.09%，報26830點；反映中國概念股表現的金龍指數跌0.6%，報6597點。

博通AI晶片收入預測令市場失望，收市瀉12.6%。拖累同業的AMD及美光科技分別跌3.5%及7.7%。大型科技股普遍上升，Alphabet升3.68%，英偉達升1.94%，亞馬遜升1.51%，Meta升0.74%，蘋果升0.31%，微軟亦升0.17%；Tesla則逆市跌1.24%。

港股方面，恒指今早低開67點，報25186點。騰訊（700）及美團（3690）齊升約0.5%；阿里巴巴（9988）平開。聯想（992）挫4.5%。

瀾起科技（6809）、兆易創新（3986）跟隨外圍晶片股受壓，齊跌4%；華虹半導體（1347）跌3.5%；中芯（981）跌0.85%。XL二南方海力士（7709）及XL二南三星（7747）齊挫近15%。

龍豐首掛跌逾16%

今日有3隻新股掛牌，龍豐集團 (2290)開報4.32元，較上市價5.18元低16.6%；天辰生物(1779)開報144.3元，較上市價96.06元高出50.2%；大金重工 (1081)開報66.4元，與上市價相同。

北水動向方面，周四淨賣出港股3.15億港元。華虹半導體 (1347)、泡泡瑪特 (9992)、中海油 (883)分別獲淨買入7.09億港元、5.52億港元、2.48億港元；中國宏橋 (1378)、騰訊(700)、美團(3690)分別遭淨賣出5.81億港元、5.22億港元、4.72億港元。


 

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