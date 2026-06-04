易方達成內地規模最大ETF管理人 超越華夏基金

據內媒引述Wind數據，截至6月4日，易方達基金旗下ETF規模6185.19億元（人民幣，下同），超越華夏基金成為內地市場規模最大的ETF管理人。現時兩間基金公司ETF規模在市場中佔比分別為12.79%及12.75%。

華夏基金以6166.13億元的ETF規模排名第二，第三及第四位分別是華泰柏瑞基金、國泰基金，管理規模分別為3481.40億元及3325.68億元。另外，廣發基金、南方基金、博時基金、嘉實基金、富國基金、華安基金、華寶基金7間ETF管理人，管理規模均逾2000億元以上。

近來內地ETF市場發展快速，2025年底ETF市場規模突破6萬億元，華夏基金及易方達基金去年底的管理規模相差770億元。

不過今年來，兩間公司的ETF規模今年來均有下降，易方達較去年底降低了2623.45億元，華夏基金降幅更多達3406億元，因而導致ETF管理規模被易方達超越。

易方達ETF數目稍多

內媒報道指，易方達旗下ETF產品有133隻，華夏基金有129隻，兩家基金公司均覆蓋核心寬基指數（如滬深300、上證50、中證500、中證A500）、熱門行業與主題（如新能源、晶片、人工智能）、商品（如黃金）、境內外市場（如恒生科技、納指100）及Smart Beta策略等多元類別。

規模超過百億元的單隻ETF方面，易方達基金旗下有5隻，分別是滬深300ETF、創業板ETF、科創50ETF、A500ETF、科創創業ETF；華夏基金有4隻，分別是滬深300ETF、科創50ETF、上證50ETF、A500ETF。