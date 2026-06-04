Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

小紅書整治「抓緊港美股開通」帖文 僅向合規牌照機構發放認證

股市
更新時間：16:59 2026-06-04 HKT
發佈時間：16:59 2026-06-04 HKT

中證監近日打擊非法跨境炒股，內地社交平台「小紅書」亦公布，已近期已對金融生態進行治理，當中針對「抓緊港美股開通分享帖」相關違規行為線索，已處置非法誘導跨境投資等違規筆記539條及評論146條。

整治黃金營銷及投行研報低價倒賣

小紅書表示，多項金融生態治理亦包括針對近期外資投行研報低價倒賣行為，已處置相關筆記141篇，並凍結相關商品132件 ；針對非法「債務重組」等違規筆記，5月以來共處置違規及無金融相關資質營銷帳號3.1萬個； 針對黃金領域非法金融活動開展信息清理，處理涉嫌黃金金融營銷宣傳信息、境外平台境內展業宣傳涉嫌違規信息130多條。

小紅書官方管理帳號表示，對金融領域認證專業號開展專項治理行動。
小紅書官方管理帳號表示，對金融領域認證專業號開展專項治理行動。

針對金融領域認證專項治理

另外，小紅書亦對金融領域認證專業號，開展專項治理行動，以進一步維護平台內容生態的真實性與專業性，表明金融類認證僅向持有合規牌照的機構發放，並對違法行為攔截、記錄並向公安機關報案。

該平台指，是次專項治理主要圍繞資質合規、內容匹配和帳號行為規範三個方向展開，其最新排查發現，個別金融類專業號存在認證資質與實際不符、發布內容與認證身分偏離，以及通過違規註冊矩陣帳號（分身帳號）規避平台監管等情況。

相關新聞：中證監嚴厲處罰老虎、富途、長橋 涉非法跨境經營 依法沒收全部違法所得

違規者限商業合作 情節嚴重封帳號

小紅書指出，將視違規性質與程度對帳號採取相應處置，具體措施包括發出整改通知；暫停其商業合作、直播帶貨、筆記推廣等變現功能；取消認證等，情節嚴重者直接封禁帳號。

相關新聞：富途及長橋清理虛假證明開戶及空倉賬戶 籲內地客及時更新資料

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
旺角花園餐廳結業！63年鐵板牛扒老店品牌 旺角大本營僅縮剩一間
旺角花園餐廳結業！63年鐵板牛扒老店品牌 旺角大本營僅縮剩一間
飲食
6小時前
Save Lily｜消息：經DNA檢測後 證實Danny與父母具血緣關係
00:48
Save Lily｜消息：經DNA檢測後 證實Danny與被捕父母具血緣關係
突發
6小時前
酷熱天氣廿歲外傭著短褲開工疑辣㷫港媽 家有一男一女＋小朋友 網民解讀出婚姻存暗湧｜Juicy叮
酷熱天氣廿歲外傭著短褲開工疑辣㷫港媽 家有一男一女＋小朋友 網民解讀出婚姻存暗湧｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
「花旦王」芳艷芬踏入100歲  售逾2千呎山頂豪宅獲利6300萬  近年身體安康嗜睡享清福
「花旦王」芳艷芬踏入100歲  售逾2千呎山頂豪宅獲利6300萬  近年身體安康嗜睡享清福
影視圈
6小時前
牆身發霉勿用漂白水抹？本地油漆品牌警告易招4大後果：求大家唔好再用！
牆身發霉勿用漂白水抹？本地油漆品牌警告易招4大後果：求大家唔好再用！
生活百科
2026-06-03 15:26 HKT
馬德鐘自爆入院插喉照曝光 一部位大面積劇痛需抽積水 無奈煞停工作：未試過咁
馬德鐘自爆入院插喉照曝光 一部位大面積劇痛需抽積水 無奈煞停工作：未試過咁
影視圈
4小時前
惠康激抵贈品優惠！買1物滿$187.6即送廚具+紙巾+洗衣珠 指定日子再享88折
惠康超市激抵贈品優惠！買1物滿$187.6即送廚具+紙巾+洗衣珠 指定日子再享88折
生活百科
4小時前
Save Lily 懶人包︱「非常父母」風波始末 從芬蘭潛逃到瑞典、回港家中再誕Danny後被捕
Save Lily懶人包︱「非常父母」風波始末 從芬蘭到瑞典 回港家中分娩Danny 驗DNA終證具血緣關係
社會
5小時前
惡死「追數黨」來電喝令15分鐘回家 港女收追魂Call恐嚇「上去做嘢」 網民教超霸氣反擊法｜Juicy叮
惡死「追數黨」來電喝令15分鐘回家 港女收追魂Call恐嚇「上去做嘢」 網民教超霸氣反擊法｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
利智神隱2年罕現身尼泊爾見仁波切  顏值變異驚人回復巔峰狀態  收服李連杰管理廿億身家
利智神隱2年罕現身尼泊爾見仁波切  顏值變異驚人回復巔峰狀態  收服李連杰管理廿億身家
影視圈
9小時前