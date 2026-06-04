小紅書整治「抓緊港美股開通」帖文 僅向合規牌照機構發放認證

中證監近日打擊非法跨境炒股，內地社交平台「小紅書」亦公布，已近期已對金融生態進行治理，當中針對「抓緊港美股開通分享帖」相關違規行為線索，已處置非法誘導跨境投資等違規筆記539條及評論146條。

整治黃金營銷及投行研報低價倒賣

小紅書表示，多項金融生態治理亦包括針對近期外資投行研報低價倒賣行為，已處置相關筆記141篇，並凍結相關商品132件 ；針對非法「債務重組」等違規筆記，5月以來共處置違規及無金融相關資質營銷帳號3.1萬個； 針對黃金領域非法金融活動開展信息清理，處理涉嫌黃金金融營銷宣傳信息、境外平台境內展業宣傳涉嫌違規信息130多條。

小紅書官方管理帳號表示，對金融領域認證專業號開展專項治理行動。

針對金融領域認證專項治理

另外，小紅書亦對金融領域認證專業號，開展專項治理行動，以進一步維護平台內容生態的真實性與專業性，表明金融類認證僅向持有合規牌照的機構發放，並對違法行為攔截、記錄並向公安機關報案。

該平台指，是次專項治理主要圍繞資質合規、內容匹配和帳號行為規範三個方向展開，其最新排查發現，個別金融類專業號存在認證資質與實際不符、發布內容與認證身分偏離，以及通過違規註冊矩陣帳號（分身帳號）規避平台監管等情況。

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違規者限商業合作 情節嚴重封帳號

小紅書指出，將視違規性質與程度對帳號採取相應處置，具體措施包括發出整改通知；暫停其商業合作、直播帶貨、筆記推廣等變現功能；取消認證等，情節嚴重者直接封禁帳號。

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