恒指大跌379點 ATMXJ全受壓 友邦挫7% 專家料短線下跌有限｜港股收市

晶片製造商博通上季收入略遜預期，亞太區股市AI炒風急降溫，當中韓股表現最曳，跌1.8%。港股則低開低走，收報25253點，跌379點或1.5%，連跌兩日累跌784點或3%，跌凸周二640點的升幅。大市成交額回落至2702億元，為近9個交易日以來最少。

港股三大指數連跌兩日，恒指低開168點，報25465點，隨即跌幅收窄至134點，逼近兩萬五關口，惟淡友繼續發力，午後低見25188點，跌445點，終收報25253點，跌379點或1.5%。國指收報8501點，跌94點或1.1%。科指報4975點，跌81點或1.6%。

內地股市下跌，上證指數收報4057點，跌26點或0.6%；深成指報15661點，跌43點或0.3%；創業板指數報4088點，跌34點或0.8%。亞太區股市方面，韓國綜合指數收報8639點，跌162點或1.8%；台灣加權指數報45677點，跌781點或1.7%；日經指數收報67470點，跌931點或1.4%。

ATMXJ全軍覆沒，阿里巴巴（9988）收報123.5元，跌2.4%；美團（3690）報78.6元，跌2.2%；騰訊（700）收報459元，跌1.6%；小米（1810）報28.38元，跌0.7%；京東（9618）報115元，跌0.1%。

國產大模型雙雄齊跌 聯想急吐4%

AI相關股方面，晶片股個別發展，中芯（981）報81.5元，跌1.7%；華虹半導體（1347）報156.5元，升3.2%，連升兩日。國產大模型雙雄走低，智譜（2513）收報1426元，跌2.5%；MINIMAX（100）報663.5元，跌1.7%。聯想（992）連跌兩日，收報25元，跌4.4%。

重磅股方面，創科實業（669）收報120.4元，升1.7%，為表現最好的藍籌股。寧德時代（3750）收報723.5元，跌7%，為表現最差的藍籌股。友邦（1299）亦報76.7元，大跌6.7%。

聶Sir：港股將受惠外圍轉弱

高歌證券金融首席分析師聶振邦表示，美股隔晚出現借勢調整，加上美伊局勢未明確，令環球股市缺乏上升動力，而博通業績亦影響亞太股市表現，尤其是以半導體為主的日韓股市。他指出，港股目前積弱，但「哪怕恒指再跌，都不會跌很多」，留意恒指短期能否守住25000點，下個支持位為24700點，市場正在關注騰訊和阿里能否有好消息傳出，以擺脫弱勢。

對於SpaceX即將在美國上市，他認為美國股市的資金有機會轉移至SpaceX，而當美股轉弱時，資金或會吸納估值較低的港股，從而利好港股市場。

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1215：恒指今早低開167點後，表現持續向下，最多曾跌390點，低見25243點，截至中午以近低位收市，報25274點，跌358點或1.4%，半日成交1,438億元。科指中午收報4984點，跌72點或1.43%。

重磅藍籌股中，友邦（1299）半日急跌4%，連同阿里（9988）及騰訊（700）分別跌2.4%及1.9%，為拖累恒指最主要股份。若單計股價變幅，則以洛鉬（3993）半日跌5.7%為最差表現藍籌，寧德時代（3750）及中國宏橋（1378）亦分別跌4.9%及4.7%。

大摩料內地收緊監管 對保險影響有限

消息面上，近期內地收緊對跨境股票交易監管，同樣引發市場對內地訪客購買保險的關注。不過，大摩認為實際影響可能有限，主因跨境保險銷售與跨境證券交易屬不同性質活動，而且前者已存在超過20年。該行又指，觀察到香港保險產品需求可能上升，部分主要保險公司亦已於第二季推出具競爭力的保費回贈優惠，以實現其KPI目標。

各板塊表現中，在市場憂慮美國加息下，有色金屬股明顯受壓。除了洛鉬及中國宏橋外，江銅（358）跌逾4%、贛鋒鋰業（1772）跌3.9%，中鋁（2600）亦跌3.7%。

曦智科技停牌 影響半新股情緒

另一方面，曦智科技（1879）今早開市前停牌，亦影響半新股投資情緒。其中，果下科技（2655）及金潯資源（3636）均跌一成；英矽智能（3696）跌逾6%；劑泰科技（7666）、群核（068）及思格新能（6656）均跌逾半成。

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0920：中東局勢繼續反覆，美國總統特朗普周二（3日）表示，美國與伊朗的談判進展順利，雙方有可能於本周末達成協議，一旦協議簽署後，霍爾木茲海峽將立即重新開放；不過，伊朗外交部長Abbas Araghchi表示，相關談判「沒有取得任何實質進展」。

韓國財長憂槓桿投資增加

美股三大指數周三向下，其中道指收市跌620點或1.21%，報50687點；標指跌56點或0.74%，報7553點；納指跌239點或0.89%，報26853點。至於反映中概股走勢的金龍指數，亦跌2.47%至6637點。

亞太區股市方面，日股暫跌約1.5%至67366點，韓股亦跌約1.8%至8640點。韓國財長表示，對槓桿化股票投資的增加感到擔憂，將採取行動應對金融市場的任何「羊羣效應」。

港股方面，恒指今早低開167點，報25465點。藍籌股中，聯想（992）跌逾5%；比亞迪（1211）跌逾3%；紫金（2899）亦跌2.45%。

重磅科技股普遍受壓，阿里巴巴（9988）跌1.1%；騰訊（700）跌0.8%；美團（3690）亦跌0.9%；京東（9618）無起跌；小米（1810）則升0.1%。

段永平再增持泡泡瑪特

個股消息中，段永平再次增持泡泡瑪特（9992）466萬股，涉資7.57億元，持股比例由5.69%上升至6.04%。泡泡瑪特開市報181元，升近1%。

ASMPT完成出售附屬公司

ASMPT（522）公布，已完成向應用材料公司出售美國間接全資附屬公司，交易購買價為1.2億美元（約9.36億港元）。ASMPT開市報186.4元，跌0.2%。

文遠知行及小馬智行獲納北水

此外，文遠知行（800）與小馬智行（2026）將於今日起獲調入港股通，兩股開市分別報21.2元及83.4元，均無起跌。

北水動向方面，昨日淨買入港股186.82億元，盈富基金（2800）、恒生中國企業（2828）及中芯國際（981）分別獲淨買入75.34億元、16.61億元及16.27億元；而聯想（992）、長飛光纖（6869）及美團（3690）則分別遭淨賣出8.74億元、4.94億元及3.44億元。