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滙豐指AI投資處於周期中段 科技股增長勢頭延續 提醒SpaceX上市將抽走流動性

股市
更新時間：17:15 2026-06-03 HKT
發佈時間：17:15 2026-06-03 HKT

滙豐投資管理亞洲股票高級投資專員Beth Wong表示，AI投資熱潮目前處於整個周期的中段，相關半導體及設備公司的需求動能仍然強勁，供應普遍緊張，全球超大規模數據中心企業的AI資本支出，預計由今年的7500億美元，增至明年的逾1萬億美元。

中國市場維持「增持」評級 看好半導體股

Beth Wong指出，考慮到亞洲在AI製造和組裝供應鏈中佔據主導地位，該行維持對亞洲和中國股票增持評級，但集中在定價能力和盈利動能良好的半導體和相關設備股。

SpaceX上市未觸發資本泡沫爆破

火箭及衛星公司SpaceX即將美股上市，Beth Wong表示，大型科技企業集中上市將抽走市場流動性，但目前尚未觸發全球資本市場泡沫破裂條件。她提醒，當前全球科技股成長行情仍具備延續基礎，但新股上市密集及政策轉向風險需保持警惕。

中國全年經濟增長料4.5%至5%

宏觀經濟方面，該行指出，今年首季內地經濟按年增長5%表現不俗，預期2026年全年內地經濟有望按年增長4.5%至5%。

新興產業成中國GDP增長核心

Beth Wong表示，中國經濟正經歷結構性轉變，房地產對GDP的貢獻已減半，創新相關的「新興產業」貢獻倍增，成為未來增長的核心。她指出，中國互聯網公司下半年或迎來轉機，過度激烈的競爭有望降低，且通脹趨於溫和，但預計不會急速反彈。

另外，該行指出，印度短期表現將受中東局勢發展及能源價格走勢影響，持續看好中長期機遇，尤其是金融、基礎建設及消費相關行業，受惠於穩健的國內資金流入，以及宏觀不利因素消退後外資回流的可能性。

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