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快手旗下可靈AI傳進行Pre-IPO輪融資 投前估值180億美元

股市
更新時間：16:52 2026-06-03 HKT
發佈時間：16:52 2026-06-03 HKT

據內媒引述消息報道，快手（1024）旗下視頻生成大模型業務可靈AI正在進行分拆以來的首輪融資，投前估值為180億美元。報道提到，這是可靈AI的Pre-IPO輪融資，而且該公司目前正按照2027年初能夠遞交港股上市申報材料推進相關工作。快手今日收報46.74元，跌約4.6%。

事實上，今年5月曾有報道指出，快手計劃以200億美元估值分拆可靈AI，並計劃融資20億美元，惟目前交易尚未敲定；若交易完成，可靈將是目前全球估值最高的視頻生成大模型獨立產品。

其後快手發公告回應稱，注意到有媒體報道公司有意就集團可靈AI之相關資產及業務獲取外部融資及擬議獨立上市，表明正在評估擬議重組可靈AI之相關資產及業務的方案，其中或涉及引入外部融資，相關擬議方案仍處於初步階段，尚未就此簽署任何最終協議，亦不保證有關擬議方案將會進行。
 

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