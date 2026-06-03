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高盛上調台灣和韓國股市預測 看好AI投資令科技硬件盈利大增

股市
更新時間：14:54 2026-06-03 HKT
發佈時間：14:54 2026-06-03 HKT

隨着AI熱潮重塑資本市場格局，高盛上調了對台灣和韓國股市的預測，包括上調台灣加權指數評級至「增持」，目標價為51000點；以及將韓國綜合指數目標價由9000點上調至12000點，為華爾街策略師給予的最高值之​​一。至於摩通今年5月發布的樂觀情境預測中，則給予韓國綜合指數目標價10000點。

3大晶片製造商盈利強勁

據彭博報道，受惠於台積電的強勁表現，台灣加權指數今年以來已上漲近60%；韓國綜合指數亦因三星電子和SK海力士的股價上漲而翻了一番。報道又指，上述3間晶片製造商在過去一年的市值均陸續突破了1萬億美元，這主要歸功於其亮眼的盈利，而高盛策略師亦預計這一正面趨勢將持續。

高盛表示，AI投資將使科技硬件在2028年及以後實現強勁的盈利成長，並預計韓國今年將以320%的利潤增長領先亞洲；其次是台灣，預計將增長48%。

市場大升之後 回調風險增加

不過，該行承認市場大幅上漲之後，可能會出現回調，使其「容易受到獲利回吐的影響」，而且外國投資者尤其謹慎，今年已淨賣出價值700億美元的韓國股票。

該行又指，韓國和台灣股市的超強表現增加了大幅回調的風險，尤其是在投機頭寸增加的情況下，因此建議使用期權結構進行對沖，但該行「仍然對這兩個市場持樂觀態度」。
 

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