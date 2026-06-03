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SpaceX據報IPO每股定價135美元 集資750億美元 史上規模最大

股市
更新時間：09:51 2026-06-03 HKT
發佈時間：09:51 2026-06-03 HKT

據路透引述消息報道，馬斯克旗下SpaceX計劃將其首次公開招股（IPO）定價為每股135美元，擬發行5.556億股股票，集資750億美元（約5,850億港元），為有史以來規模最大的IPO，估值將高達1.75萬億美元。

SpaceX路演周四才開始

報道指出，SpaceX在現階段已設定具體定價極為罕見，因在一般情況下，計劃上市公司會在路演前設定一個價格區間，然後透過一系列路演與投資者溝通，直到市前一天才會定價，而SpaceX的路演將於周四開始。

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