恒指半日跌439點 ATMX拖累大市 騰訊挫4% 光通信股有炒作 曦智飆22%｜港股開市

恒指今早低開85點至25953點後，已是半日最高位，且越跌越急，最多曾跌466點，低見25572點，截至中午報25599點，跌439點或1.69%，半日成交1,697億元；科指中午報5076點，跌122點或2.35%。

微信AI代理未確定何時推出

重磅藍籌股中，「ATMX」再成拖累大市元兇，其中騰訊（700）據報無法確定微信AI代理何時推出，上線時間仍取決於監管機構的審批，股價急挫3.9%；阿里（9988）跌3%；美團（3690）及小米（1810）亦分別跌6%及3.2%，單計4股已合計累恒指跌208點。

中金稱李寧與球星簽約尚處初期

若以股價變幅計，李寧（2331）半日跌逾6%，為表現最差藍籌，快手（1024）及石藥（1093）亦齊跌5%，藥明生物（2269）亦跌4.9%。消息面上，中金發報告指李寧與球星簽約尚處初期，相關費用規劃待明晰，維持其2026及27年EPS預測1.19及1.31元不變，目標價亦維持27.5元不變。

邁威爾科技帶飛光通信概念股

另一方面，美股邁威爾科技（Marvell，MRVL）身獲英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳力撐成為「下一家萬億美元公司」，刺激股價急升，連帶在港上市光通信概念股也有炒作，其中曦智科技（1879）升22%、長飛光纖（6869）升17%，劍橋科技（6166）升逾14%，鴻騰精密（6088）及俊知集團（1300）亦分別升11%及8%。

此外，個別AI半新股也有炒作，其中五一視界（6651）、果下科技（2655）及瀾起（6809）均升逾一成。

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0920：美國總統特朗普早前表示，美國與伊朗之間的對話一直在持續進行，但中東戰火卻再起，於當地時間6月3日凌晨，伊朗伊斯蘭革命衛隊與美國中央司令部接連發表聲明，證實雙方在霍爾木茲海峽及周邊地區展開激烈的導彈與無人機對轟，戰火甚至導致巴林、科威特及阿聯酋的機場全面暫停營運。國際油價繼續回升，布蘭特期油及紐約期油今早分別升約1.2%及1.3%，報97.14美元及94.95美元。

邁威爾科技大升32% 盤後再漲

不過，市場對AI狂熱壓倒中東憂慮，美股三大指數周二繼續向上，其中道指收市升228點或0.45%，報51307點；標指升9點或0.13%，報7609點；納指升7點或0.03%，報27093點。至於反映中概股走勢的金龍指數，亦升1.83%至6805點。

市場焦點落在邁威爾科技（Marvell，MRVL）身上，該股獲英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳力撐成為「下一家萬億美元公司」，股價急升逾32%至290.79美元，盤後再升逾9%至318.83美元。

日股破頂 韓股休市一天

亞太區股市方面，日股今早暫升逾2%至68140點，盤中曾見68293點，再創新高；韓股則因地方選舉投票日休市一天。港股方面，恒指今早低開85點，報25953點。藍籌股中，聯想（992）急挫近8%，為跌幅最大藍籌。

昨日強勢的重磅科技股個別發展，騰訊（700）再升0.5%；美團（3690）亦升0.2%；阿里巴巴（9988）回吐0.7%；京東（9618）跌1%；小米（1810）亦跌0.4%。

博泰車聯擬購芯片企業

個股消息中，博泰車聯（2889）訂立股份收購意向備忘錄，與中國平安私募股權投資平台平安資本作為買方擬以現金方式收購一家從事通信芯片開發之集成電路設計企業控股權。該股開市報220元，升1.85％。

閱文逾4億購武漢藝畫開天

此外，閱文（772）向騰訊（700）旗下林芝利創收購武漢藝畫開天文化傳播28.22%股權，代價4億元人民幣；完成後，將持有藝畫開天合共約59.7%股權，但不會取得控制權。閱文開市報25.96元，升1.25％。

首鋼朗澤國際配售認購不足

新股方面，首鋼朗澤（2553）公開發售部份錄約1,420倍超購，一手中籤率2%，惟國際配售認購不足，僅0.95倍認購。更值得留意的是，該股回撥後的公開發售比例為15%。首鋼朗澤開市報28元，仍升91%。

北水動向方面，昨日淨買入港股22.23億元，中芯（981）、中海油（883）及康方生物（9926）分別獲淨買入9.51億元、3.83億元及3.44億元；而騰訊（700）、小米（1810）及美團（3690）分別遭淨賣出21.09億元、9.17億元及7.16億元。

