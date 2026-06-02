老虎國際暫停客戶境內開倉交易及入金 不影響境外服務

互聯網券商老虎證券母企老虎國際公布，6月12日起暫停境內交易開倉及資金轉入，僅支持賣出及轉出資金。

老虎：落實2年集中整治期監管要求

老虎國際表示，為落實2年集中整治期的行業監管要求，推動跨境證券業務規範發展，將對存量投資者帳戶在中國境內的服務進行相應調整。老虎指，自6月12日起，針對在境內交易服務，暫停股票等所有品種的新開倉、加倉交易，僅支持賣出、平倉操作；針對在境內資金劃轉服務，暫停資金轉入，轉出功能保持正常，全力保障客戶資金安全。

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不影響全體客戶資產安全

老虎表示，本次調整不會影響為存量投資者在境外提供服務，亦不影響全體客戶現有資產安全，客戶可正常查詢帳戶、持有及賣出已有持倉。

中證監罰老虎逾4億人幣

近日中監證打擊非法跨境炒股，包括點名老虎在內多家互聯網券商，涉及在內地境內非法經營證券業務，當局向老虎處以3.081億元人民幣罰款及沒收約1.031億元人民幣違法所得。

老虎早前回應指，誠懇接受處罰決定，正全力配合監管機構的工作，並將嚴格落實監管機構所要求的各項整改措施。老虎今天（2日）業績指出，預計有關一次性支出，不會對業務營運或長期發展造成重大不利影響。

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