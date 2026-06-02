光大證券國際下調恒指目標至28000點 挑戰3萬點有難度 估值料仍向上修復

光大證券國際公布今年下半年市場展望，預料在內地經濟基本面向好，以及在估值回落下，港股下半年有機會再試今年高位，恒指目標為28,000點，科指目標為6,000點，均較去年底恒指30,000點及科指6,600點有所下調；至於上證指數目標維持4,500點。該券商指，下半年重點關注人工智能、創新醫藥、電力設備及內需消費新四大板塊。

維持恒指未來12個月見3萬點

光大證券國際證券策略師伍禮賢表示，港股目標較去年12月目標有所調低，並非出於看法轉向悲觀，而是來自客觀因素，因上半年恒指在美伊戰事而有所回落，未來六個月內從現水平重返30000點有較高難度，但仍維持對未來12個月上試30000點的預期。

25000點屬中長期配置水平

伍禮賢續指，目前恒指預測市盈率回落至略高於過去5年均值約11.6倍水平，隨著企業盈利增加，港股估值已較6個月前更吸引，同時在內地經濟向好的基本面之下，港股估值有望重新向上修復，加上外圍市況強勁，以及內地股市有望在下半年走出創新高行情，均有助帶動港股回升。他又指，現時恒指對應預測股息率約為3.3厘，屬合理水平，而恒指在25000點水平的股息率則為3.5厘以上，正是中長期價值配置區間。

北水短炒比例提升

北水走勢方面，伍說，今年以來北水持續流入的狀態未變，但出現單日大額淨流出情況，較以往顯著，說明資金正從過去「買入並持有」轉向「短暫部署」，預計與恒指上半年波幅細有關。他續指，北水的年度流入規模仍與港股表現大致呈正相關，按今年流入節奏推算，若北水下半年維持當前流入勢頭，全年恒指升幅雖然低於2025年的27.8%，但仍有望超過2024年的17.7%。

SpaceX上市或構成調整壓力

美股新股巨無霸SpaceX計劃於6月12日上市，光大證券國際環球市場及外匯策略師湯麗鴻表示，SpaceX當前估值已較最初有所下調，上市節奏也加快，因此認為在上市前階段，其本身不太可能引發美股整體泡沫，但上市後可能對美股軍工及航天相關板塊帶來短期調整。

港美股下半年料有向上空間

對於下半年配置，伍禮賢說，港股及美股下半年均有向上空間，但帶動因素不同，其中港股仍處於大型上升趨勢當中，受益於大型科技股估值已處歷史低位；美股則由資金依然集中炒作科技股所帶動。

倡股票債券「七三比」

湯麗鴻補充，建議投資者維持股票70%、債券30%的部署，以有效應對下半年各國的地緣政治緊張或流動性收緊的情況。具體操作方面，她認為債券可配置30年期美債，其當前收益率達4.8%至4.9%回報，兼具抗跌性與防禦價值；而股票或可關注美股AI產業鏈，包括應用層面和晶片板塊。

金價目標上調至5600美元

對於人民幣及黃金的下半年展望，湯麗鴻表示，對人民幣維持中性偏好的看法，隨著中國經濟結構優化，人民幣在國際貿易與儲備中的信心正逐步提升，預計離岸人民幣在下半年有望返回6.7水平，可成為分散美元風險的精選貨幣之一。她續指，由於美國聯儲局領導層更替，及利率決策透明度增加，美元大升空間受限，同時在全球不確定性加劇下，黃金作為多元配置的避險核心地位不可動搖，故上調現貨金價2026年下半年的目標價至每盎司5,600美元，去年底預測2026年的目標價為每盎司4,950 美元。