黃仁勳稱Marvell可能成「下一家萬億美元公司」 盤前股價急升逾兩成
更新時間：17:10 2026-06-02 HKT
發佈時間：17:10 2026-06-02 HKT
發佈時間：17:10 2026-06-02 HKT
在2026年台北Computex的第二天，英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳表示，邁威爾科技（Marvell）可能成為「下一家萬億美元公司」，並表示兩家公司之間正在鞏固合作關係，以擴展為下一代AI數據中心提供動力所需的關鍵網絡和連接基礎設施。受消息影響，邁威爾科技（MRVL）盤前曾急升逾22%，報268美元，市值約2,345億美元。
已對Marvell進行戰略投資
黃仁勳將Marvell在AI數據中心互聯領域的核心地位與AI算力需求的爆發式增長直接掛鉤，並透露Nvidia已對Marvell進行了戰略投資。Marvell行政總裁Murphy則對此回應，「自Nvidia入股以來，Marvell股價表現良好：感謝Jensen，一路跟投就行了」。
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