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港交所與哈薩克交易所合作 拓中亞市場資本互通 推動股票雙重上市

股市
更新時間：15:58 2026-06-02 HKT
發佈時間：15:58 2026-06-02 HKT

港交所（388）宣布，已與負責哈薩克阿斯塔納國際金融中心（AIFC）策略發展的AIFC管理局及旗下的阿斯塔納國際交易所（AIX）簽署兩份合作備忘錄，以加強協作並提升香港與中亞之間的資本市場互聯互通。

AIFC於2018年成立，是哈薩克的國際金融樞紐，也是資金流向中亞、高加索及歐亞經濟聯盟的門戶。AIX則在AIFC的監管框架下運作，並吸引越來越多國際投資者參與，其國際股東包括證券交易所及投資銀行。

推進綠色金融合作

根據與AIFC管理局簽署的合作備忘錄，港交所將推進氣候轉型、減碳及綠色金融等領域的合作，包括可持續航空項目的開發、融資及落實；雙方亦將於大宗商品市場的交易及生態圈發展等方面展開合作，並支持早期採礦項目的融資活動。

拓展跨境上市機遇

在與AIX的合作備忘錄下，兩家交易所將合作拓展跨境上市機遇，推動股票雙重上市（包括主要上市及第二上市），以及債務證券在雙方交易所跨境上市。雙方亦將建立定期溝通機制，了解市場發展趨勢，並評估進一步的業務合作機會。

港交所行政總裁陳翊庭表示，中亞在全球大宗商品及可持續發展領域的重要性持續提升，這次多方合作將有助全球發行人及投資者開拓新機遇，透過與AIX探索兩地跨境上市，以及與AIFC管理局在綠色金融及大宗商品領域展開合作，可進一步鞏固港交所作為市場互聯互通橋樑的角色，同時支持香港與中亞的資本雙向流動。
 

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