騰訊阿里終迎強勢反彈 專家稱資金輪動 看好美團復甦 大市下半年可挑戰28000 

重磅科技股周二（2日）迎來大反彈，市傳騰訊（700）於微信測試AI代理平台，加上阿里巴巴（9988）發布全新AI大模型，以及美團（3690）首季虧損大幅收窄，刺激「ATM」三大科技龍頭集體上升。光大證券國際證券策略師伍禮賢接受《星島頭條》訪問時表示，這反映了市場資金的輪動，並認為大型科技股具有中長線投資價值，即使今日股價回升後，仍是不錯的投資選擇。

騰訊旗下微信測試AI代理平台

「ATM」今日迎來多項利好消息，據英國《金融時報》引述消息報道，騰訊正為擁有14億用戶的微信測試內置AI代理平台，並將該項目列為最高戰略優先事項，最快本月啟動正式上線前的合規審查程序。用戶只需在微信主介面向右滑動即可進入AI介面，指令能自動調用微信內數百萬個小程序完成複雜任務。受消息影響，騰訊今早股價一度升逾8%，高見472.8元。

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另一方面，阿里巴巴旗下千問正式發佈Qwen3.7-Plus多模態模型，將視覺與語言統一為一體化智能體基座，全面升級工具使用和生產力工作流能力。該股今早亦曾升逾6%，高見130.3元。

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至於美團昨日公布2026年第一季度業績，期內總收入達910億元人民幣，按年增長5.6%，優於市場預估的907.9億元人民幣。值得注意的是，期內經調整虧損淨額為49.7億元人民幣，較2025年第四季度的151億元人民幣大幅收窄，同樣優於市場預期的虧損68.3億元人民幣。該股今早亦向上，並曾升近9%，高見85.15元。

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近期傳統科技股表現相對落後

對於「ATM」今日集體回升，光大證券國際證券策略師伍禮賢分析指，早前市場較熱烈炒作純AI或AI大模型的股份，而且累計升幅較大；相比之下，一些較傳統的科技股表現相對落後。隨着美團業績優於預期引領升勢，也順勢帶動了其他大型科技股向上。

伍禮賢認為，如果從較長線的角度來看，大型科技股目前的估值非常吸引。以恒生科技指數計算，今年以來累計跌幅接近一成，且估值已低於過去五年的平均水平。因此他直言大型科技股具備中長線投資價值，即使今天股價有所回升，長線來看仍是一個不錯的投資選擇。

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阿里看高一線 美團復甦空間大

談及「ATM」三隻股份的前景與部署，伍禮賢提醒，投資者應根據不同企業各自的業務重點作挑選。他直言，在三者之中，他自己對於AI成色或AI業務佔比較高的阿里巴巴更加看高一線。

至於接下來業務復甦空間最大的股份，伍禮賢認為一定是美團。美團業績經歷了較長時間的低迷，但近幾季看到逐步復甦，若以股價累計跌幅計算，其潛在的復甦空間相對會比較大。

港股下半年料挑戰28000點

展望港股整體後市，伍禮賢對前景未有看得特別差。他解釋，始終港股目前估值仍處於低位，表現相對落後，加上「北水」資金持續流入支撐大市。他預計港股下半年有機會再次挑戰28000點水平，而科技股將會是帶動恒指回升的核心動力之一。