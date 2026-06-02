SpaceX預留最多5%新股予特定人士 豁免禁售期 馬斯克一年內不減持

市傳6月12日將在納斯達克上市的SpaceX提交了修訂版IPO文件，顯示其計劃預留最多5%股份通過定向配售計劃分配給員工及個人，並豁免相關股份的禁售期限制。有關股份將按IPO發行價出售，參與者由公司高層自行決定，但未有披露股份數量及獲分配股份人士身份。

部份出售限制取決業績及股價

文件又披露了SpaceX更多不同於傳統IPO的安排，以往多數上市公司通常要求內部人士持股鎖定約6個月，但SpaceX計劃根據公司業績及股價表現分階段解除部份股份的出售限制。根據規定，部分符合條件的股東最快可在公司上市後發佈首份季績後不久出售股票，其餘股份則在6個月後全部開放交易。

根據文件顯示，SpaceX行政總裁馬斯克目前掌握公司85.1%的投票權，並持有12.3%的A類股份，但他同意在公司上市後約一年內不出售持股。至於其他重要投資者同樣受到一年鎖定期限制，但具體持股規模則未有披露。

與Anthropic合作可90日通知終止

此外，修訂後的文件還補充披露了SpaceX與Anthropic的合作關係，雙方簽署了一項大型雲計算服務協議，Anthropic在兩個月逐步提升用量期後，將每月向SpaceX支付12.5億美元，合約期原定至2029年5月；不過，合同允許任何一方在經過最初3個月後，提前90日通知終止合約。

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