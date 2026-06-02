Anthropic據報已保密提交IPO申請 最快今秋上市 或超越OpenAI

Anthropic據報已保密提交上市申請草案，預計最快今年秋天上市，並超越其長期競爭對手OpenAI 。不過，該公司周一在一篇博客文章中表示，「擬發行股份的數量和價格尚未確定」。

估值9650億美元 已超越OpenAI

據彭博報道，Anthropic近幾個月來在多個領域超越了OpenAI。其中，Anthropic上周完成了一輪650億美元融資，令其估值達到9,650億美元，首次超越OpenAI的估值；同時Anthropic在程式設計和網絡安全方面的進步亦撼動了市場，以及吸引了新的商業客戶。

隨著周一提交上市申請，Anthropic預計將搶在OpenAI之前上市，吸引更多投資者的注意和資金。不過，Anthropic也面臨一些不確定因素，該公司目前正與美國政府陷入法律糾紛，遭五角大廈列為供應鏈風險企業，而這項認定通常只針對外國敵對勢力。Anthropic亦表示，特朗普政府的這項舉動，可能會使其數十億美元的收入蒙受損失。