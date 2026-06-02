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Google母企Alphabet集資800億美元拓AI基建 獲股神旗艦巴郡入股

股市
更新時間：10:31 2026-06-02 HKT
發佈時間：10:31 2026-06-02 HKT

Google母公司Alphabet宣布，為應付龐大的AI基建開支，將透過一系列股權融資計劃籌集高達800億美元資金，當中包括與巴郡（Berkshire Hathaway）達成的100億美元投資協議。消息公布後，過去12個月股價已累升逾倍的Alphabet（GOOG），在盤後交易時段跌0.94%，報369.06美元。

涉「市價發行」及可轉換優先股

據彭博報道，是次800億美元的融資計劃包含三個部分。Alphabet計劃從第三季開始，透過「市價發行」計劃分批出售價值400億美元的股份；此外，公司將以承銷方式發行300億美元的普通股及強制可轉換優先股，以及與巴郡達成100億美元的投資協議。高盛、摩根大通及摩根士丹利將主導承銷此次發行，其中高盛是此次私人配售的代理商。

大型上市公司進行如此巨額的股權融資實屬罕見。Alphabet在聲明中指出，AI正推動公司擴張期，透過擴大投資規模，加強基礎設施以把握未來的重大增長機遇。該公司目前正積極推廣自家AI晶片「張量處理器」（TPU），作為替代英偉達（Nvidia）處理器的重要方案。

明年資本開支或達3000億美元

財務總監Anat Ashkenazi早前表示，2027年的資本開支將顯著高於2026年預算的1,900億美元，而該預算已是去年總額的逾兩倍。

彭博智庫分析師Mandeep Singh預期，Alphabet明年的資本開支或高達3,000億美元，甚至超越其營運現金流。他指出，在公共市場資金有限的情況下，若投資者將資金投向具增長潛力的Google TPU業務，或會分薄今年準備上市的SpaceX、Anthropic及OpenAI等競爭對手的資金。

巴郡持有約166億美元Alphabet股份

另一方面，自股神巴菲特去年退休後，接任巴郡掌舵人的阿貝爾（Greg Abel）正積極動用公司高達3,970億美元的創紀錄現金儲備。資料顯示，巴郡自去年起已開始建倉Alphabet，截至今年3月底，其持有的A類及C類股份總值約166億美元。

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