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特朗普料一周內與伊朗達協議 恒指低開3點 美團績後向上 李寧與居里合作升逾4%｜港股開市

股市
更新時間：09:23 2026-06-02 HKT
發佈時間：09:23 2026-06-02 HKT

伊朗傳出因不滿以色列升級軍事行動襲擊黎巴嫩，決定暫停通過中間人與美國對話，並揚言徹底封鎖霍爾木茲海峽；不過，美國總統特朗普隨即表態，聲稱並未收到伊朗暫停談判的消息，反指與伊朗談判「正快速推進」。特朗普又預計，將在「未來一周內」與伊朗達成協議，延長當前停火安排並重新開放霍爾木茲海峽。

中東消息反覆，令油價周一回升，布蘭特期油及紐約期油今早分別續升約0.3%及0.2%，報95.25美元及92.35美元。不過，美股三大指數周一繼續向上，道指收市升46點或0.09%，報51078點；標指升19點或0.26%，報7599點；納指升114點或0.42%，報27086點。至於反映中概股走勢的金龍指數，亦升1.47%至6683點。

亞太區股市方面，日股今早回吐約1.3%至66050點，韓股亦跌2.2%至8592點。港股方面，恒指今早低開3點，報25395點。重磅科技股普遍向上，騰訊（700）升0.5%；阿里巴巴（9988）升1%；京東（9618）升1.25%；小米（1810）亦升0.28%。

美團業績受惠價格戰降溫

至於美團（3690）今早高開1.3%，報79.3元。該股首季業績受惠行業價格戰降溫，經調整虧損錄得49.7億元人民幣，遠低於市場預期的68億元人民幣，去年同期則為經調整盈利109.5億元人民幣；總收入910.4億元人民幣，按年增長5.6%，略勝預期。美團首席執行官王興表示，隨着內地外賣行業補貼逐漸理性，市場競爭重心重回營運效率與用戶體驗，預期第二季盈利表現較第一季明顯改善。他坦言，受去年高基數影響，下半年行業定單量按年或出現負增長，但每用戶平均收入（ARPU）將穩步向上。

智譜擬科創板上市 集資150億

個股消息中，智譜（2513）建議向中國相關監管機構申請配發及發行A股，並向上交所申請科創板上市，集資淨額150億元人民幣，當中八成投資於人工智能通用基座大模型。該股開市報1460元，跌0.4%。

李寧與居里合作 簽10年長約

此外，李寧（2331）與美國著名籃球運動員史提芬居里（Stephen Curry）達成合作，簽下長達10年的重大代言合約。雙方將以品牌共建為基礎，圍繞多品類專業運動裝備開發、體育文化推廣與新一代年輕運動羣體連接，共同探索李寧品牌與「Curry Brand」全球化發展的更多可能。李寧今早股價高開4.4%，報19.74元。

北水動向方面，昨日淨買入港股46.57億元，其中康方生物（9926）、騰訊（700）及泡泡瑪特（9992）分別獲淨買入27.07億元、10.24億元及8.01億元；而聯想（992）、小米（1810）及建滔積層板（1888）分別遭淨賣出5.48億元、3.53億元及2.08億元。

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