恒指升640點 ATMXJ發威 騰訊勁升一成 專家：走不出上落市｜港股收市

騰訊（700）據報即將推出微信AI Agent（人工智能助理），加速資金轉入傳統科技股，恒指一口氣企上兩萬六關口，終收報26038點，升640點或2.5%，為今年4月8日以來最大單日升幅，連升3日累升1032點或4.1%。大市成交額3737億元，按日急增約13%。科指發威，勁升4.7%。日韓股市連續3日創新高。

恒指低開3點，在科網股走高帶動下不斷向上攻，幾乎由頭升到尾，收市前一度高見26045點，大升646點，終收報26038點，升640點或2.5%。國指收報8762點，升255點或3%。科指報5199點，升234點或4.7%。

內地股市同樣向好，上證指數收報4075點，升17點或0.4%；深成指報15591點，升250點或1.6%；創業板指數報4055點，升104點或2.7%。台韓股市氣勢高漲，台灣加權指數報45557點，升219點或0.5%；韓國綜合指數收報8801點，升13點或0.2%。

騰訊傳推微信AI Agent 美團績後飆9%

英國《金融時報》引述消息指，騰訊即將推出面向中國用戶的微信AI Agent，可以幫助用戶在應用程式內完成各種任務，計劃最快本月啟動正式發布前的合規流程。消息刺激騰訊越升越有，曾最多大升11.2%，收報481.6元，狂10.5%，創2022年11月15日以來最大的單日升幅。美團（3690）績後續升，報85.5元，升9.3%；京東（9618）報120.1元，升6.9%，結束連跌7日 。以上3隻科技股為表現最好的3隻恒指和國指成份股，而騰訊和美團更是表現最好的科指成份股，均連升3日。其他重磅科技股跟隨升勢，小米（1810）報29.62元，升3.1%；阿里巴巴（9988）報130.9元，升6.6%。

李寧跌3% 與Stephen Curry合作

焦點股方面，周一表現最好的藍籌股老鋪黃金（6181）則表現包尾，收報527元，挫2.9%。李寧（2331）公布，與NBA球星史提芬居里（Stephen Curry）及其個人品牌Curry Brand達成長期合作，雙方以品牌共建為基礎，圍繞專業運動裝備開發等，共同探索兩個品牌全球化發展的可能性。不過，李寧股價則報18.37元，跌2.8%。

細價股京玖康療再瀉16%

細價股有搞作，股份進行合併的京玖康療（648；臨時代碼：2951）在周一大跌91.2%後，翌日再跌15.8%，報1.6元。

梁杰文料27000點大阻力

宏高證券投資經理梁杰文認為，上周因熊證、恒指期結等因素，令恒指跌至兩萬五水平，而騰訊發力帶動科指發威，但估計港股仍是上落市格局，難以擺脫25000至27000點區間，因為港股缺乏AI、半導體概念股，不受惠於日韓台炒風，加上國際油價高企，或令美國有通脹壓力，亦令港股於27000點水平有較大阻力。他指出，恒指重上兩萬六後，投資者有機會「落車」套現獲利，相信如果騰訊重上500元或已「行人止步」。對於京玖康療，他指在該股暴跌前，已獲不少投資導師鼓吹，希望監管機構主動調查。

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「ATM」帶動恒指今早一度大升414點，高見25812點，中午收報25768點，升370點或1.46%，成交額2,000.9億元。科指大升172點或3.48%，報5137點。

市傳騰訊（700）於微信測試AI代理平台，阿里巴巴（9988）發布全新AI大模型，美團（3690）則首季虧損遠低於市場預期。騰訊、美團及阿里巴巴半日分別升7.75%、7.73%及5.29%，合共貢獻逾288點升幅。

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聯想再「破頂」

其餘大型科技股也表現強勢，聯想集團（992）再「破頂」升4.43%，報26.36元。京東（9618）升4%；百度（9888）升2.86%；小米（1810）升1.74%。

不過「AI三寶」逆市向下，迅策（3317） 跌半成；智譜 （2513）跌4.5%；MINIMAX （100） 跌3.53%。

比亞迪獲花旗唱好

比亞迪（1211）半日升6.23%，花旗指該車企5月批發量高於預期，開啟30天正面催化劑觀察。蔚來（9866）及小鵬（9868）分別升5%及3.9%；理想（2015）則跌1.11%。

李寧（2331）與NBA球星史提芬居里（Stephen Curry）簽署長期鞋履及服裝合作協議，李寧今早高開6.34%後無以為繼，半日轉跌0.79%。

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0930：伊朗傳出因不滿以色列升級軍事行動襲擊黎巴嫩，決定暫停通過中間人與美國對話，並揚言徹底封鎖霍爾木茲海峽；不過，美國總統特朗普隨即表態，聲稱並未收到伊朗暫停談判的消息，反指與伊朗談判「正快速推進」。特朗普又預計，將在「未來一周內」與伊朗達成協議，延長當前停火安排並重新開放霍爾木茲海峽。

中東消息反覆，令油價周一回升，布蘭特期油及紐約期油今早分別續升約0.3%及0.2%，報95.25美元及92.35美元。不過，美股三大指數周一繼續向上，道指收市升46點或0.09%，報51078點；標指升19點或0.26%，報7599點；納指升114點或0.42%，報27086點。至於反映中概股走勢的金龍指數，亦升1.47%至6683點。

亞太區股市方面，日股今早回吐約1.3%至66050點，韓股亦跌2.2%至8592點。港股方面，恒指今早低開3點，報25395點。重磅科技股普遍向上，騰訊（700）升0.5%；阿里巴巴（9988）升1%；京東（9618）升1.25%；小米（1810）亦升0.28%。

美團業績受惠價格戰降溫

至於美團（3690）今早高開1.3%，報79.3元。該股首季業績受惠行業價格戰降溫，經調整虧損錄得49.7億元人民幣，遠低於市場預期的68億元人民幣，去年同期則為經調整盈利109.5億元人民幣；總收入910.4億元人民幣，按年增長5.6%，略勝預期。美團首席執行官王興表示，隨着內地外賣行業補貼逐漸理性，市場競爭重心重回營運效率與用戶體驗，預期第二季盈利表現較第一季明顯改善。他坦言，受去年高基數影響，下半年行業定單量按年或出現負增長，但每用戶平均收入（ARPU）將穩步向上。

智譜擬科創板上市 集資150億

個股消息中，智譜（2513）建議向中國相關監管機構申請配發及發行A股，並向上交所申請科創板上市，集資淨額150億元人民幣，當中八成投資於人工智能通用基座大模型。該股開市報1460元，跌0.4%。

李寧與居里合作 簽10年長約

此外，李寧（2331）與美國著名籃球運動員史提芬居里（Stephen Curry）達成合作，簽下長達10年的重大代言合約。雙方將以品牌共建為基礎，圍繞多品類專業運動裝備開發、體育文化推廣與新一代年輕運動羣體連接，共同探索李寧品牌與「Curry Brand」全球化發展的更多可能。李寧今早股價高開4.4%，報19.74元。

北水動向方面，昨日淨買入港股46.57億元，其中康方生物（9926）、騰訊（700）及泡泡瑪特（9992）分別獲淨買入27.07億元、10.24億元及8.01億元；而聯想（992）、小米（1810）及建滔積層板（1888）分別遭淨賣出5.48億元、3.53億元及2.08億元。