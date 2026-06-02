港股6月開局反彈 料50及20日線將遇阻｜古天后

6月2日，部份時間有陽光，日間天氣酷熱。伊朗不滿以色列於黎巴嫩持續軍事行動，暫停與美國進行對話，同時計劃徹底封鎖霍爾木茲海峽，甚至有意於曼德海峽等其他「戰線」開啟行動。美伊談判停滯，刺激油價急漲，美股於6月份首個交易日表現反覆，早段受上述消息影響，美股開市表現偏軟，道指一度跌265點報50767；其後三大指數扭轉跌勢，反覆回升，三大指數更再齊創即市及收市新高。道倒升46點或0.09%，報51078；標指倒升19點或0.26%，報7599；納指升114點或0.42%，報27086。

摩通：警惕最火熱科技股

科技股中，Nvidia進軍個人電腦晶片市場，挑戰英特爾（Intel）及超微半導體（AMD），NVDA股價收市升6.3%，INTC及AMD則分別跌4.7%及1.2%。微軟及國際商業機器（IBM）分別漲2.3%及7.6%；亞馬遜回吐3.5%，為表現最差道指成份股。美國傳媒及科技大亨迪勒（Barry Diller）旗下People Inc.提出收購美高梅國際酒店集團（MGM Resorts）餘下股權，美高梅股價急升16.1%。

美股中最高風險嘅科技股股份亦被炒起，有華爾街從業員提出警告。高盛追蹤一籃子「無利潤科技股」於5月份上漲27%，大幅跑贏納指100指數升幅，跑贏幅度為2020年11月以來最大。摩根大通美國市場情報主管Andrew Tyler警告，投資者應對科技板塊中最火熱部分保持警惕，特別係債息維持高企，可能對規模較小及正在虧損企業構成最大打擊。而規模較大及利潤較高嘅科企正回購股份，投資者應轉投高質素科技股。

美國10年期債息曾升8.09個基點，報4.5163厘，其後輕微倒跌；2年期債息漲8.44個基點，報4.0884厘。美滙指數一度上升0.45%，報99.385；日圓下跌0.31%，低見159.76兌每美元。中東局勢又再度繃緊，刺激油價急升， 紐約期油曾抽8.49%，高見每桶94.78美元，收報92.16美元仍升5.49%，至於目前紐約期油於亞洲時段仍高企於90美元之上。

恒指技術指標短線嚴重超賣

港股喺6月首個交易日反彈，恒指高開2點後，一度升304點至25486，曾重越10日線約25463，收市報25398，10日線得而復失，成交額3,309億元，北水表現飄忽，午前淨流入，至午後卻再度錄得淨流出。不過市場已逐步消化有關券商為中國境內客戶進行非法跨境交易事件，以及本地證監會調查券商就IPO違規事件，大市於上周創逾一個月低位後，逐步回穩，加上技術指標短線呈嚴重超賣，港股短線作出反彈亦合理，且看港股能否短線進一步反彈至10日線及50日線約25730，以及進一步回試20日線水平，約25867，但料20日線有一定阻力。

至於下方首個支持為昨日低位約25150-25200，下一支持為24950-25000，而上周低位24700-24750為短線較大支持，失守則再往3月低位尋找支持。

古天后