美團首季經調整虧損近50億人幣 遠勝預期 核心本地商業虧損按季大縮80%

美團（3690）2026年第一季度錄得總收入910.4億元（人民幣，下同），按年增長5.6%，略勝市場預期；經調整虧損錄得49.7億元，遠低於市場預期的68億元虧損，去年同期則為經調整盈利109.5億元。

核心本地商業經營虧損收窄至20億

核心本地商業分部收入按年微增0.1%至641億元。受即時配送業務虧損大幅減少帶動，分部經營虧損由去年同期的134.9億元大幅收窄至20億元，按年減幅達79.8%，按季亦大幅收窄79.8%；經營利潤率按季改善至負3.2%。

美團表示，隨著行業競爭緩和，即時配送業務首季表現穩健，期內鞏固用戶結構優勢，提升營運效率，「1對1急送」服務在餐飲外賣及閃購用戶中滲透率提升，滿足時效性需求及高端送禮場景。交易金額受惠於年度購買頻率增加及跨服務交叉銷售，活躍廣告商戶數目亦錄得增長。

新業務虧損收窄7%

新業務分部收入按年增長21.3%至270億元，主要由海外外賣平台Keeta及自營零售品牌「小象超市」帶動，部分抵銷了關停「美團優選」的影響。分部經營虧損按年收窄6.9%至21.2億元，經營利潤率改善至負7.8%。

今年審慎經營 加速AI融合

美團首席執行官王興表示，將持續加大AI投入，迭代AI Agent及大模型能力，提升消費者體驗。今年4月，美圖新一代大模型LongCat-2.0-Preview開放測試，總參數突破萬億，訓練及推理全程依托國產算力集群。基於LongCat升級的AI助手「小團」，五一假期服務過億人次，覆蓋吃喝玩樂、出行、問診等場景。面向商家，美團希望「幫每個商家用上自己的AI助理」，據官方數據，到店餐飲「智能掌櫃」已服務超70萬商家，服務零售「數字員工」覆蓋超30萬商戶，助中小商家降本增效。

美團表示，展望年內餘下時間，將以提升用戶體驗、全鏈路賦能商戶及生態系統戰略投入為重點，鞏固競爭優勢。該集團指，將堅持審慎穩健經營，追求高質量增長，同時加速人工智能在物理世界與數字世界的深度融合，驅動各業務效率提升，構建更具韌性、以價值為核心的生態系統。

呈報方式重列 商品銷售單獨披露

美團首季更新收入呈報方式，單獨披露商品銷售收入，同時將傭金收入及在線營銷服務收入合併為商家服務收入。首季核心本地商業商品銷售為29.83億元，按年增96%；新業務商品銷售收入為179.89億元，按年增40.7%。有分析認為，單獨列出「商品銷售收入」，突顯美團自營零售業務如小象超市、美團閃購自營商品的佔比日漸提升，顯示集團正從純平台模式向「平台+自營零售」轉型。

