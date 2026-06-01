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軟銀股價急升近15% 超越豐田汽車成日股市值一哥 受惠持股ARM及OpenAI

股市
更新時間：15:05 2026-06-01 HKT
發佈時間：15:05 2026-06-01 HKT

隨着英偉達（Nvidia）宣佈多款全新處理器將採用Arm平台架構，並與微軟合作為Windows設備開發基於Arm架構的晶片，消息刺激了目前持有Arm約90%擁有權的軟銀股價急升，甚至令其有望超越豐田汽車，成為日本市值最高公司。軟銀周一在日本股市收升14.7%，報8593日圓，市值達49.08萬億日圓（約2.41萬億港元），較豐田汽車市值45.95萬億日圓更高（約2.26萬億港元），為20多年來首次。

相關文章：Nvidia新晶片攻PC市場撼英特爾 應用Dell和聯想等電腦 運行Windows for Arm系統｜GTC大會

軟銀今年股價累升逾94%

據彭博報道，軟銀投資組合中兩家備受矚目的公司——OpenAI和SB Energy傳出正準備在美國上市，加上軟銀向OpenAI投資了近650億美元，預計到10月將持有該公司約13%股份，刺激股價持續上漲。若以今年至今計，軟銀股價已累升逾94%；相反，豐田汽車今年則累跌逾12%。

報道指出，有關變動凸顯了投資者迅速轉向那些受益於AI建設的公司；同時也反映了兩家日本企業巨頭的命運走向截然不同，宏觀經濟逆風和地緣政治緊張局勢令汽車產業承壓，而AI熱潮卻席捲而來。

鎧俠成日本市值第三高公司

此外，日本記憶體晶片製造商鎧俠今日股價亦升約一成，股價升至39.61萬億日圓（約1.95萬億港元），並使其超越三菱日聯金融，成為日本市值第三高的公司。報道更提到，由於AI數據中心對資料儲存的龐大需求，該公司預計本季盈利將超過截至3月份的12個月盈利。

相關文章：軟銀擬大舉投資法國AI基礎設施 最多達750億歐元

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