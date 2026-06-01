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金管局及證監收緊內地客監管 滙豐研究料港交所及友邦影響大於中銀

股市
更新時間：14:15 2026-06-01 HKT
發佈時間：14:15 2026-06-01 HKT

中證監嚴禁境外機構在內地非法提供開戶及交易服務後，本港金管局及證監會早前發出通函，要求針對內地相關客戶在開戶及持續盡職審查方面加強控制。滙豐研究發報告指出，收緊監管可能會在短期內降低投資者信心，直至市場數據證明其影響為止。

保險公司依賴跨境客資金流

該行又指，相較於港交所（388）及友邦（1299），更偏好中銀香港（2388），因資本市場參與者和保險公司更依賴跨境客戶的投資資金流，而銀行所受到的影響則較小就中銀香港而言。該行給予港交所及中銀香港「買入」評級，目標價分別為528元及53.2元；友邦評級則為「持有」，目標價85元。

股價表現方面，港交所及中銀暫升0.65%及0.83%，分別報402.4元及48.34元；友邦則暫時逆市下跌0.4%至81.95元。

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