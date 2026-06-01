港股縱有反彈 仍面對重重阻力｜古天后

6月1日，部份時間有陽光，有一兩陣驟雨，日間天氣炎熱。據一名美國政府高級官員稱，特朗普上周五喺白宮戰情室與助手開會約兩個小時，但未就與伊朗潛在協議作最終決定。另外，伊朗外交部表示，當前伊朗並未就核計劃進行談判，亦尚未與美國達成任何最終協議。不過，城堡證券認為，市場低估美伊達成協議、霍爾木茲海峽重開帶動市場全面反彈機會。若海峽7月底前全面恢復航行，將帶動美國10年期債息下降逾12基點，美元料回落0.5%，標指則升1.7%。美國10年期債息一度回升1.38基點至4.461厘，2年期債息降3.7基點至3.988厘；美滙指數曾轉挫0.27%至98.75。紐約期油挫1.73%，每桶收報87.36美元，今早亞洲時段仍於90美元之下。

上周五道指最多升425點，收市略為回順升363點或0.72%，報收51032；標指升16點或0.22%，報收7580；納指升55點或0.2%，報收26972。一周累計，標指升1.4%，為升第九個星期；5月累計，標指升5.3%，納指升8.3%。亞馬遜創辦人貝索斯旗下藍色起源（Blue Origin）、一支重型火箭在美國進行測試時發生爆炸，發射台被燒毀。受事件影響，美國航太概念股普遍急跌，AST SpaceMobile收市急跌14.8%。

丹麥退休基金AkademikerPension投資總監Anders Schelde表示，美國太空探索技術公司SpaceX不僅估值被嚴重高估，同時存在災難性公司治理結構，佢斷言即使SpaceX估值合理，仍會將SpaceX列入投資黑名單。不過SpaceX將於本月12日上市，其集資額目標高達700至750億美元，成為美股及全球最大規模IPO。

恒指一旦反彈遇阻 留意兩萬五關口

睇返港股呢邊，恒生指數連跌三個星期，上周再跌424點，至25182收市，由5月14日高位26844高位計算，最多跌2114點至上周低位24727，相比呢段時間，美國、日本、南韓、台灣等國家地區股市最近都創歷史新高，港股嚴重落後，表現強差人意。雖然恒指多日處於20日線（約25850-25900）之下，甚至已連續多日收市低於250日線（約25650）之下，技術上已步入熊市，但多項技術指標均顯示港股已呈超賣，短線或見技術反彈，上周五即使有MSCI換馬令成交額增加，撇除換馬成交部份，港股仍算大成交配合回升，呈現十字星走勢，未來幾日超賣後反彈亦為合理預期。

但留意技術反彈或面對重重阻力，首個阻力為5日線約25350水平，下一阻力為10日線約25500-25550水平，而50日線約25750阻力更力。要改變目前港股仍然弱勢，重拾升勢則要重返20日線即25850-25900水平企穩，並進一步收復100日線即26150水平，港股方能完全扭轉劣勢，重拾升軌。

一旦反彈遇阻，則留意下方支持，首個支持為24950-25000心理關口，亦為一重要成交密集區，下一支持為上周低位，約24750-24800，如此關再度失守，港股恐怕繼續向下尋底，往3月低位尋找支持。

古天后