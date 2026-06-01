恒指升215點 「ATMX」撐市 美團績前大升7% 老鋪黃金漲8% 專家指資金輪動｜港股收市

港股「六窮月」開局低開高走，一度轉升最多304點，但受制於10天線兼A股轉跌，恒指最終收報25398點，升215點，連升兩日累升392點或1.6%，大市成交額3309億元。港股繼續跑輸區內市場，日韓台股再破頂，當中韓股表現最標青，勁升3.7%。

恒指低開2點，報25180，最多跌8點後有承接，早市一度轉升最多304點，高見25486點，之後反覆上落，終收報25398點，升215點。國指收報8507點，升82點。科指報4964點，升80點，終止連跌3日。

日韓台股再破頂

內地股市接近全日低位收市，上證指數收報4057點，跌10點或0.3%；深成指報15340點，跌234點或1.5%；創業板指數報3950點，跌87點或2.2%。Nvidia舉行GTC大會，助燃AI炒風，帶動亞太區主要股市走高，日經指數收報66934點，升604點或0.9%；台灣加權指數報45337點，升604點或1.4%；韓國綜合指數收報8788點，升312點或3.7%。

美伊局勢未有消息，但金飾股有炒作。老鋪黃金（6181）收報543元，升7.7%，為表現最好的藍籌股。周大福（1929）報11.6元，升5.6%。

軟件股跟隨外圍造好，金蝶國際（268）收報8.68元，升19.4%；金山軟件（3888）報23.3元，升10.7%，為表現最好的兩隻科指成份股。微盟（2013）報1.36元，升7.9%。

濠賭股造好 永利金沙升4%

澳門博彩監察協調局數據顯示，澳門5月博彩收入226.11億澳門元，按年升6.7%，按月升13.7%。今年首5個月博彩收入累計1083.79億澳門元，按年升10.9%。消息帶動濠賭股向好，永利澳門（1128）收報5.66元，升4.3%；金沙中國（1928）報15.9元，升3.7%；美高梅中國（2282）報10.98元，升2.1%；銀河娛樂（027）報31.98元，升2.1%。

騰訊小米阿里升2%

科技指數5000點關口得而復失，重磅科技股個別發展，美團（3690）績前爆升，報78.25元，升6.5%，為表現最好的國指成份股。騰訊（700）報436元，升2.1%；小米（1810）報28.72元，升2.4%；阿里巴巴（9988）報122.8元，升1.6%。不過，京東（9618）報112.4元，跌1%。

焦點股方面，信達生物（1801）收報80.9元，跌2.9%，為表現最差的藍籌股。聯想集團（992）連升6個交易日，報25.24元，升5.2%，再創新高。晶片股走低，中芯國際（981）報79.45元，跌2.6%；華虹半導體（1347）報152.3元，跌近5.6%。

伍禮賢料再試25000點

光大證券國際證券策略師伍禮賢表示，港股屬技術性反彈，近期當炒股回吐，沉寂多時的大型科技股則復甦，反映資金輪動，但短期缺乏利好消息，恒指或會再下試25000點，成短期支持位，阻力位為25600點。

對於美團業績，他指出，不論從收入、虧損和銷售成本來看，美團上季表現較市場預期理想，而其去年第三季的業績表現最差，故認為績後未必會趁好消息沽貨，美團股價有望再升，亦對大市有幫助。

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港股「六絕月」開局，恒指開市低開2點後，旋即向上，今早曾升304點，高見25486點，其後升幅收窄，截至中午報25400點，升218點或0.87%，半日成交1,952億元。科指方面，半日升87點或1.8%，報4971點。

美團績前獲看好外賣業務快扭虧

重磅藍籌股中，「ATMX」合力撐市，騰訊（700）半日升2.6%，阿里（9988）升2.3%，美團（3690）及小米（1810）亦分別升6.3%及2%。相反，中芯（981）及友邦（1299）逆市回吐，分別跌1.5%及0.6%。

消息面上，美團將於今日公布業績，摩根士丹利發表研究報告，預測美團第一季核心本地商業（CLC）經營損達43億元人民幣，並預計將於第二季實現收支平衡。其中，預估首季即時配送業務經營虧損為84億元人民幣，到第二季虧損收窄至44億元人民幣，意味外賣業務的每單單位經濟效益（UE）在首季為負1.3元，第二季為負0.6元，並於第三季達到收支平衡。

老鋪黃金在澳門開設第3家門店

單計股價變幅，老鋪黃金（6181）半日更升逾9%；聯想（992）持續強勢，再升逾6%；東方海外（316）及中國神華（1088）亦分別升5.9%及5.5%。消息面上，老鋪黃金澳門巴黎人購物中心新店於5月30日正式開業，是其繼威尼斯人門店後，在澳門開設的第3家門店。

另外要留意的是，多隻AI半新股急挫，其中擬科創板上市的MINIMAX（100）半日急挫逾14%；訊策（3317）及天數智芯（9903）跌逾11%；智譜（2513）跌近一成；深演智能（2723）及劍橋科技（6166）亦跌逾8%。

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0930：美伊雙方至今仍未能就結束戰爭的諒解備忘錄達成共識，美國總統特朗普在與幕僚召開緊急會議後，更有意收緊多項核心條款，包括在伊朗濃縮鈾及重開霍爾木茲海峽等議題上加入更強硬的措辭。國際油價今早回升，布蘭特期油及紐約期油暫升逾2%，分別報93.13美元及89.56美元。不過，日韓股市今早繼續向上，其中日股暫升近1%，韓股更升約2.8%。

港股方面，「五窮月」累挫594點，與日韓台股市背道而馳，專家對「六絕月」走勢持分歧看法，有分析認為港股今個月有機會微升，但亦有指大市將繼續偏軟。至於恒指今早低開2點，報25180點。重磅科技股靠穩，騰訊（700）升1.2%；阿里巴巴（9988）升0.3%；美團（3690）升2.4%；惟京東（9618）跌1.5%；小米（1810）則報28.04元，無起跌。

MINIMAX擬科創板上市

個股消息中，年初掛牌的MINIMAX（100）公布，已決議探究擬發行人民幣股份的初步建議，且已聘請專業顧問就公司符合在科創板上市的條件提供諮詢，及簽訂輔導協議。據中證監網站，其已於5月29日與中信証券簽署輔導協議。該股開市報884元，升5.2%。

藥明生物料收入增長13%至17%

藥明生物（2269）公佈，公司維持今年收入按年增長13%至17%的預期，未來3年收入複合增速料達20%；並提到M端預計複合增速約30%，將有更多生產項目每年貢獻逾1億美元收入。該股開市報33.7元，升1%。

康方生物創新藥成果亮相ASCO

此外，康方生物（9926）自主研發的多款創新藥物共計40餘項臨床研究成果於2026年美國臨床腫瘤學會（ASCO）正式發佈，主要圍繞公司全球首創雙抗新藥核心產品卡度尼利（PD-1/CTLA-4）、依沃西（PD-1/VEGF），以及下一代CD47單抗萊法利等，研究成果覆蓋多個領域，充分展現了公司創新藥物的突破性、廣泛的臨床價值。該股開市報129元，升逾9%。

郭思治：恒指初步反彈位25500

香港股票分析師協會副主席郭思治認為，港股6月初可能稍為造好，內地要求非法跨境炒股者於兩年內沽貨，令港股上周二至五沽盤「太兇」，大市成交額合共高達1.49萬億元，本月有機會輕微反彈；加上有半年結因素，基金公司會幫手「維穩」。他預計恒指初步反彈位為25500點、25800點，至於會否大升則視乎資金入市態度，會否有人接貨。

李慧芬：港股本月恐仍偏軟

華贏東方證券研究部董事李慧芬認為，除非美伊簽訂停火協議、中央徹查本地證券商已完結，令市場回復信心，否則港股本月會偏軟，恒指在23800點有支持，阻力位25500點。她指出，美伊未簽訂停火協議為不明朗因素，油價有機會持續高企，繼而帶來環球滯脹的問題，現時美國和日本已炒加息，又提醒美國大型新股項目或會抽走本地資金。

展望本周，美國今日公布5月製造業採購經理人指數（PMI），周五則披露非農就業報告及據報與伊朗進行談判；另將於本月16日至17日議息。