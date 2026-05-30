美股打破「Sell in May」魔咒 道指首破51000點 摩通戴蒙憂炒風亢奮 分析員：油價高企威脅未除

在市場預期美伊接近達成停戰協議的樂觀情緒下，美股三大指數在5月的最後一個交易日再創新高，道指首次突破51000點，美股5月打破「Sell in May（賣出離場）」的傳統智慧。

標指連升9周 逾2年最長連升

道指周五收市升363點或0.72%，報51032點，首次突破51000點大關。標指及納指分別收報7580點及26972點，升幅均約0.2%。按周計，標指錄得罕見的9周連升，創下2023年12月以來的最長連升。總結整個5月份，標指累升5.15%，納指大升8.36%，道指則上升2.78%。

地緣政治局勢的緩和帶動美股向上，美國總統特朗普周五在社交媒體上發文表示，自己「正在戰情室開會」，將與團隊就與伊朗的和平協議「做出最終決定」。前一天，美國財長貝森特也透露，華盛頓與德黑蘭有望達成結束戰爭的協議，國際油價應聲大跌。布油過去一周大跌11%，5月份累計跌幅高達19%，創下自2020年3月以來的最大單月跌幅。紐油5月亦下跌17%。油價顯著回落，緩解了市場對通脹和企業成本的擔憂，進一步利好股市氣氛。

戴爾暴漲逾32% 特朗普大賺3倍

此外，人工智能（AI）續成美股上升的引擎，戴爾科技（DELL）第一財季收入按年飆升近88%，並將本財年AI伺服器收入指引大幅上調至600億美元，戴爾股價周五暴漲32.76%。值得一提的是，身為股東之一的美國總統特朗普曾於今年2月買入價值100萬至500萬美元的戴爾股票，如今該筆投資已升逾3倍。

重磅科技股蘋果（AAPL）周五再創歷史新高，在5月的20個交易日中，蘋果有多達16天創下盤中歷史新高。不過，商業航天板塊因貝索斯旗下的藍色起源（Blue Origin）發生火箭爆炸事件而受挫，與其有發射協議的AST SpaceMobile股價大跌近15%。

另外，微軟在社交媒體發文，預告即將迎來「個人電腦（PC）的新時代」，據報微軟和英偉達將於下周舉行的微軟Build開發者大會及台北電腦展上，揭曉全新基於Arm架構的PC晶片。微軟周五升5.45%，英偉達則跌1.45%。

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戴蒙：狂熱情緒似過去大跌前

摩根大通行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）周五形容當前的股票市場「亢奮」，「我以前見過這種情況。亢奮可能會持續很久，而且並不一定是壞事。」但他警告個別板塊存在炒作，並將緊縮的信貸利差視為潛在隱憂，「這會讓人感覺良好，但如果出現問題，資產價格可能會下跌，利率對資產價格而言就像重力。」

戴蒙在周三舉行的戰略決策會議上，提到美股1972年、1986年、2000年及2007年大跌前，也曾出現過類似的狂熱情緒，表現現時的「亢奮」難以讓他感到安心。事實上，戴蒙近月也一再警剔市場留意風險。

另外，不少專家已對美股後市持謹慎樂觀態度，並提醒投資者「賺輕鬆錢」的階段可能已經過去。

分析師料標指進入整固階段

從技術因素及估值看，美股或出現放緩跡象，標指已連續6個交易日單日升跌幅未超過0.7%，為2月伊朗戰爭爆發以來首見的淡靜。DataTrek Research聯合創辦人拉貝（Jessica Labbe）指出，往績表明標指可能從此處進入整固階段，升幅將明顯放緩。她強調，儘管企業盈利持續超預期增長，但受美債息高企及頑固通脹限制，市場的遠期市盈率仍停滯在21至22倍的水平。這種「缺乏重新估值（re-rating）」的現象，將是決定美股能否展開新一輪顯著上升的關鍵。

Voya Investment Management股票首席投資官利多特斯（James Lydotes）亦提醒，雖然油價近期大跌，但由於霍爾木茲海峽已成為地緣「咽喉要道」，風險溢價高企，油價長期仍可能保持高位，這將在未來持續損害企業盈潤水平並加劇通脹擔憂。