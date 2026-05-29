市場觀望美伊協議進展 國際油價跌逾1% 美股早段破頂 納指穿27000大關

傳美伊兩國接近達成60天停火和解除霍爾木茲海峽封鎖備忘錄，市場觀望最新協議進展，惟國際油價下跌，美國早段三大指數破頂。

截至夜晚9時40分，納指升91點，報27009點，升穿27000大關；道指升200點，報50862點；標指升22點，報7584點。

國際油價走弱，WTI原油跌1.7%，報87.33美元；倫敦布蘭特原油期貨跌1.8%，報90.95美元。美匯指數回升不足0.1%，重返99水平。

分析：若油價回落將形成一個相當有利的市場環境

Jefferies 歐洲首席經濟學家兼策略師Mohit Kumar指出，若美伊達成協議，預期風險資產將進一步上揚，而利率則會走低，並從持倉情況來看，利率市場的反應可能比股市更為劇烈。瑞士隆奧投資管理公司宏觀主管Florian Ielpo則指出，由於油價一直是今年市場大部分宏觀擔憂的來源 ，若蘭特原油價格在周末之前跌穿90美元，這將形成一個相當有利的市場環境。