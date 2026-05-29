A股三大指數全線向下 半導體及算力板塊回調 港股智譜破頂後急挫
更新時間：16:42 2026-05-29 HKT
發佈時間：16:42 2026-05-29 HKT
發佈時間：16:42 2026-05-29 HKT
A股三大股指周五（29日）集體高開後走勢反覆，午後一度下跌，收市全線向下，上證綜指跌0.73%，半導體產業鏈及算力硬件等板塊深度回調。值得留意的是，近日剛獲納入恒生科技指數的「AI大模型股」智譜（2513）今日走勢極為波動，盤中曾飆逾兩成破頂，高見1,993元，惟高位出現回吐，收市倒跌1.42%報1,595元，單日成交額達51億元。
截至收市，上證綜指報4068.57點，跌30.08點或0.73%；深證成指報15575.13點，跌287.05點或1.81%；創業板指報4037.95點，跌87.01點或2.11%。
板塊表現方面，半導體產業鏈今日迎來深度回調，先進封裝、光刻機方向領跌；光學光電子概念股亦下挫，算力硬件、稀土永磁、商業航天、光伏及人形機器人題材跌幅居前。
盤中市值曾破4000億
港股方面，市場焦點落在「AI大模型股」智譜（2513）身上。該股今日盤中一度大升兩成，最高見1,993元創歷史新高，市值一度突破4,000億元。惟創新高後，股價隨後調頭急瀉，收市倒跌1.42%，收報1,595元，全日成交額錄得51億元。
智譜於今年1月初正式掛牌，以當時招股價每股116.2元計，該股上市四個月累計最大升幅已超過16倍。
值得留意的是，恒生指數公司上周五（22日）剛宣布最新季度檢討結果，恒生科技指數維持30隻成份股，並吸納智譜（2513）及 MINIMAX（0100）入藍籌。
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