Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

內房股落鑊 碧桂園曾飆41% 融創一度升兩成 國務院發城市更新「十五五」規劃 

股市
更新時間：10:37 2026-05-29 HKT
發佈時間：10:37 2026-05-29 HKT

國務院昨日（28日）印發《城市更新「十五五」規劃》，支持以專項債用作城市更新項目資本。內房股今早集體上升，碧桂園（2007）一度升41%，高見0.295元；融創中國（1918）曾升21%，見1.08元。

碧桂園最新升22%；融創中國升12.3%；萬科（2202）升10.6%；世茂集團（813）升7.5%；佳兆業（1638）升逾6%。大型房企方面，龍湖（960）升6.6%；潤地 （1109） 升3.5%；中海外 （688） 升2.1%。

國務院昨日印發的《城市更新「十五五」規劃》，明確「十五五」時期城市更新主要指標，包括城鎮危舊房改造數量為50萬套/間、新開工改造城鎮老舊小區11.5萬個、城中村改造4000個、城市地下管網改造長度36.5萬公里等。

專項債支持更新項目建設

據報在財政支持政策方面，通過中央預算內投資等對符合條件的項目給予支持；中央財政支持實施城市更新行動；允許通過地方政府專項債券支持符合條件的城市更新項目建設，支持用作項目資本金；地方政府加大財政投入，在確保完成國家任務的前提下，推進相關資金整合和統籌使用；落實城市更新相關稅費減免政策。

金融機構發揮支持作用

金融支持政策方面，發揮各類金融機構作用，引導金融機構按照市場化、法治化原則，在業務範圍內為城市更新項目提供金融服務，不得新增地方政府隱性債務；對風險可控、商業可持續、符合條件的項目，允許採用綜合開發、銀團貸款、項目投資等市場化模式給予支持；探索金融支持城鎮老舊住房自主更新、原拆原建的有效舉措。

推動更新項目發REITs

另外亦將吸引社會資本參與，推動符合條件的城市更新項目發行基礎設施領域REITs、資產證券化產品等；支持符合條件的城市更新企業發行公司債券、中期票據等。

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
向太爆一頂流男星當眾向她下跪 為認契媽不理巨星身份 向太讚冇城府曾捐巨款脤災
向太爆一頂流男星當眾向她下跪  為認契媽不理巨星身份  向太讚冇城府曾捐巨款脤災
影視圈
13小時前
日捱3小時深港通勤！港女3年住勻深圳公開真實生活 指一類人不宜搬 7千租900呎搵房有秘技｜Juicy叮
日捱3小時深港通勤！港女3年住勻深圳公開真實生活 指一類人不宜搬 7千租900呎搵房有秘技｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
「星球大戰」式滅蚊｜國產神器激光每秒擊落30多隻 眾籌達$1950萬海外爆單︱有片
00:17
「星球大戰」式滅蚊｜國產神器激光每秒擊落30多隻 眾籌達$1950萬海外爆單︱有片
奇聞趣事
4小時前
馬貫東捲入「李家風暴」後首現身 一視帝偕女友用行動力撐好兄弟 繼續善舉獲網民激讚
馬貫東捲入「李家風暴」後首現身 一視帝偕女友用行動力撐好兄弟 繼續善舉獲網民激讚
影視圈
19小時前
Driscoll's藍莓大爭議！相似包裝產地不同 官方拆解玄機：高質靚貨認住呢字？
Driscoll&#039;s藍莓大爭議！相似包裝產地不同 官方拆解玄機：高質靚貨認住呢行字？
飲食
2026-05-27 19:23 HKT
青衣女子被賊按密碼入屋盜百萬手袋名牌 疑為前男友指使 警拘27歲青年
青衣女子被賊按密碼入屋盜百萬手袋名牌 疑為前男友指使 警拘27歲青年
突發
46分鐘前
本地連鎖時裝店「THE ASH」全線結業！8間分店6月同步關門 推帽子、T恤半價優惠告別
本地連鎖時裝店「THE ASH」全線結業！8間分店6月同步關門 推帽子、T恤半價優惠告別
生活百科
23小時前
周亦卿2015年立遺囑前9日贈長女周莉莉5432萬元支票及五女周蕙蕙花園台單位，周莉莉收支票之餘，對五妹亦獲贈物業感到不滿。資料圖片
其士爭產案丨2015年遺囑訂立前9日收父親5432萬元 周莉莉對周蕙蕙亦獲贈花園台物業感不滿
社會
17小時前
印度集體婚禮 42準新郎盛裝赴會 最後0新娘現身
即時國際
8小時前
90年代小生何寶生棄百億身家出家真相曝光 林韋辰代友平反爛賭傳聞 苦等多年未剃度全因這牽掛
90年代小生何寶生棄百億身家出家真相曝光 林韋辰代友平反爛賭傳聞 苦等多年未剃度全因這牽掛
影視圈
2026-05-28 09:00 HKT