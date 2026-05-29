內房股落鑊 碧桂園曾飆41% 融創一度升兩成 國務院發城市更新「十五五」規劃 

國務院昨日（28日）印發《城市更新「十五五」規劃》，支持以專項債用作城市更新項目資本。內房股今早集體上升，碧桂園（2007）一度升41%，高見0.295元；融創中國（1918）曾升21%，見1.08元。

碧桂園最新升22%；融創中國升12.3%；萬科（2202）升10.6%；世茂集團（813）升7.5%；佳兆業（1638）升逾6%。大型房企方面，龍湖（960）升6.6%；潤地 （1109） 升3.5%；中海外 （688） 升2.1%。

國務院昨日印發的《城市更新「十五五」規劃》，明確「十五五」時期城市更新主要指標，包括城鎮危舊房改造數量為50萬套/間、新開工改造城鎮老舊小區11.5萬個、城中村改造4000個、城市地下管網改造長度36.5萬公里等。

專項債支持更新項目建設

據報在財政支持政策方面，通過中央預算內投資等對符合條件的項目給予支持；中央財政支持實施城市更新行動；允許通過地方政府專項債券支持符合條件的城市更新項目建設，支持用作項目資本金；地方政府加大財政投入，在確保完成國家任務的前提下，推進相關資金整合和統籌使用；落實城市更新相關稅費減免政策。

金融機構發揮支持作用

金融支持政策方面，發揮各類金融機構作用，引導金融機構按照市場化、法治化原則，在業務範圍內為城市更新項目提供金融服務，不得新增地方政府隱性債務；對風險可控、商業可持續、符合條件的項目，允許採用綜合開發、銀團貸款、項目投資等市場化模式給予支持；探索金融支持城鎮老舊住房自主更新、原拆原建的有效舉措。

推動更新項目發REITs

另外亦將吸引社會資本參與，推動符合條件的城市更新項目發行基礎設施領域REITs、資產證券化產品等；支持符合條件的城市更新企業發行公司債券、中期票據等。