港股嚴重超賣後技術反彈｜古天后

5月29日，大致天晴，日間極端酷熱。美國新聞網站Axios報道，美國與伊朗達成協議延長停火60日，但仍有待美國總統特朗普批准，美股周四先跌後回穩，標指及納指盤中齊破頂，收市與道指都創歷史新高。美市收市，道指報50668，升24點或0.05%；標指升43點或0.58%，報7563；納指漲0.91%，報26917。雲端軟件商Snowflake與亞馬遜達成多年業務協議，加上調升收入預測，股價收市急升36.5%，微軟及甲骨文分別升3.5%及6.7%，Palantir升8.2%；IBM躍高3.5%，為表現最強道指成份股；亞馬遜單日轉升0.8%。多家零售商業績理想，百貨公司Kohl's股價炒高20.6%，Dollar Tree及百思買(Best Buy)分別急升17.9%及15.8%。Caterpillar滑落2.5%，為跌幅最大道指成份股。

美國多項重要數據公布，美國經濟分析局(BEA)公布，美國首季國內生產總值(GDP)修訂為以年率計增長1.6%，較原先公布2%放緩，反映庫存投資及消費開支向下修訂，其中個人消費增長1.4%，少過之前公布1.6%。美國4月份個人開支增加0.5%，符合預期，期內聯儲局重視的通脹指標──核心個人消費開支平減指數(Core PCE)按年升幅由3月3.2%略加快至3.3%，符預期，按月只升0.2%，低過3月及預期0.3%增幅，而4月份個人收入維持不變，低過預期升0.4%。估計6月份聯儲局議息維持息率不變機會大。美國10年期債息一度倒跌4.7個基點，至4.432厘，對息口較敏感嘅2年期債息回落1.9個基點，至4.014厘。美滙指數曾跌0.26%，至98.95，歐洲央行4月底的議息紀錄顯示，多名官員會上唔反對加息，歐元升0.32%，至1.1663美元，日圓升0.24%，至159.12兌每美元。

反彈阻力位25250至25300

港股昨日顯著受壓，恒生指數低開97點，開市價25230已成為昨日高位，其後持續走低，最多一度跌600點，低見24727，午後A股反彈，港股跌幅收窄至322點，二萬五關失而復得，收市險守二萬五，報25006，成交額3563億元。港股近日跟外圍股市表現差得遠，跟跌唔跌升，主要係因為中港兩地監管機構均有所行動，除內地中證監懲處券商有關內地投資者非法境外投資外，本地證監會亦就IPO違規行為，向個別券商展開調查，均嚴重影響投資氣氛。昨日已提及港股已連續幾個交易日，收市低於俗稱牛熊分界線之250日線，即25600水平，技術上已步入熊市，加上指數權重股欠缺受市場追捧嘅AI相關主題股份，更令恒指不進則退。目前資金集中追捧晶片及大模型等AI主題股份，投資者只宜選擇性參與。至於恒指由5月份高位26800水平，而回調逾2000點至昨日24700水平，短線技術上已呈超賣，有機會昨日短暫反彈，反彈首個阻力為25250-25300水平，即4月8日上升裂口底部，而下一阻力為250日線即25650-25750水平，亦同為該上升裂口頂部，10日及50日線所在。港股如未能收復20日線，即25950左右，並重返100日線，即26150水平之上，暫難扭轉弱勢。至於下方首個支持為昨日低位約24750-24800不容再失，失守再向下往24500/24200，即3月低位再尋找支持。

古天后