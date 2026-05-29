恒指高開155點 聯想大升15% 創想三維首掛升八成｜港股開市

據報美國與伊朗有望延長停火60天，美股三大指數周四齊創收市新高。道指收市報50668點，升24點或0.05%；標指升43點或0.58%，報7563點；納指升242點或0.91%，報26917點；反映中國概念股表現的金龍指數跌0.48%，報6586點。Snowflake 與亞馬遜達成多年業務協議，加上上調收入預測，收市暴升36.5%，軟件板塊亦集體上揚。Palantir 升逾8%、ServiceNow 及甲骨文升逾6%。

港股方面，恒指今早高開155點，報25161點。科網股普遍上升，阿里巴巴（9988）升1.14%；騰訊（700）升0.75%；美團（3690）升0.4%；小米（1810）無升跌；百度（9888）則升2.7%。聯想（992）再破頂，大幅高開14.9%，報22.62元。

小鵬績後挫3%

小鵬汽車（9868）首季虧損擴大，經調整後淨虧損擴大290%至16.9億元人民幣，開市跌3.46%。理想汽車（2015）受毛利率急跌拖累，首季由盈轉虧，經調整後淨虧損21億元人民幣，股價跌0.74%。

創想三維（3388）今日新上市，開報33.88元，較招股價18.8元高出80.2%。

北水動向方面，周四淨買入港股76.09億港元。中芯國際 (981)、泡泡瑪特 (9992)、華虹半導體 (1347)分別獲淨買入41.74億港元、11.21億港元、8.11億港元；阿里巴巴(9988)、小米(1810)、長飛光纖光纜 (6869)分別遭淨賣出13.03億港元、5.96億港元、2.12億港元。