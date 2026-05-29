恒指升176點 聯想大升22% 碧桂園升16% 專家料短期阻力位25500點｜港股收市

港股在5月最後一個交易日高開高走，曾最多升逾300點，終收報25182點，升176點，止步連跌3日，大市成交額急增至4621億元，為去年9月18日以來最多，亦是歷來第五大成交額。戴爾（Dell）季績及指引均遠勝市場預期，帶動對手聯想（992）大升近22%，報24元，創歷史新高。一周計，恒指累跌423點或1.7%；一個月計，累跌594點或2.3%。

恒指高開155點，報25161，其後升幅曾收窄至49點，低見25055。不過，在重磅科網股一度轉升下，中午前高見25313，升307點，終收報25182，升176點，止步連跌3日。國指終止連跌兩日，收報8425點升61點；科指報4884點，跌4點，連跌3日。

聯想全周升52.4%

一周計，恒指累跌423點或1.7%，連跌3周；國指累跌125點或1.5%；科指轉為累升14點或0.3%。本周計，聯想、泡泡瑪特（9992）和舜宇光學科技（2382）為表現最標青的藍籌股，分別累漲52.4%、15.2%和14.4%。美團（3690）、長建（1038）和長實（1113）的表現最差，分別累跌9.7%、8.3%和7.5%。

一個月計，恒指轉為累跌594點或2.3%；國指亦轉為累跌256點或3%；科指則累升12點或0.3%，連升兩個月。本月計，聯想、舜宇光學科技和中芯（981）為表現最標青的藍籌股，分別累漲102.4%、31.3%和24%。阿里健康（241）、中國宏橋（1378）和京東健康（6618）的表現最差，分別累跌18.8%、18.3%和17.5%。

國務院本周四發布《城市更新「十五五」規劃》通知，允許通過地方政府專項債券支持符合條件的城市更新項目建設，支持用作項目資本金。消息刺激內房股飇升，碧桂園（2007）收報0.243元，升16.3%；融創中國（1918）報0.95元，升6.7%；萬科企業（2202）報2.71元，升6.7%；越秀地產（123）報4.37元，升4.6%。

重磅科技股個別發展，騰訊（700）報427.2元，升0.5%；美團（3690）報73.45元，升0.2%。不過，京東（9618）報113.5元，跌0.6%；阿里巴巴（9988）報120.9元，跌0.7%；小米（1810）報28.04元，跌1.8%，另小米17T系列將於6月上旬發布。

信達生物升11.4%

藍籌股方面，信達生物（1801）與輝瑞達成全球戰略合作，加速創新腫瘤藥物開發。根據協議，信達將獲得首付款6.5億美元，並有資格獲得最高可達98.5億美元的研發、監管與商業化里程碑付款。此外，對於每一款獲批准上市的項目，信達生物將獲得最高達雙位數比例的銷售分成。信達生物收報83.35元，升11.4%。泡泡瑪特董事長王寧表示，致力做世界級企業，泡泡瑪特收報173.4元，升7.4％，連升5日累升15.7%。不過，中芯回落，收報81.6元，跌7.5％，為表現最差的3大指數成份股。滙控（005）收報145.1元，跌0.1%。

李澤銘：AI股現回吐壓力

Blue Water Capital首席投資官李澤銘表示，成交大增是因為MSCI換馬，而除了傳統股外，AI股亦開始轉弱，或有較大的回吐壓力，預計恒指短期支持位為24200點，阻力位為25500點。

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1230：恒指在5月最後一個交易日反覆向好，半日升275點或1.1%，報25281點，成交額1,941.18億。科指升81點或1.66%，報4969點。

科技股帶領大市向上，聯想集團（992）再創新高，半日升23.98%報24.4元；騰訊（700）升2.63%，報436.2元；阿里巴巴（9988）升1.56%；百度（9888）更大升8.36%，合共貢獻近146點升幅。另外，美團（3690）升3%；網易（9999）升1%；小米（1810）逆市跌1.82%。

信達生物夥輝瑞合作

信達生物（1801）今早最多10.68%，高見82.85元。該公司今早發公告，表示與輝瑞（PFE）就12個具有突破性潛力的腫瘤早期及源頭創新研發項目，簽署全球戰略許可及合作協議。

城市更新炒起內房股

另外，國務院昨日（28日）印發《城市更新「十五五」規劃》，支持以專項債用作城市更新項目資本。內房股普遍升，碧桂園（2007）一度升41%，高見0.295元，中午報0.249元，升19.13%；融創中國（1918）半日升10.11%；萬科（2202）升12.2%；佳兆業（1638）升9.09%；世茂集團（813）升5.66%。

藍籌內房方面，龍湖（960）升5.88%；潤地 （1109） 升3.71%；中海外 （688） 升3.17%。

泡泡瑪特 （9992）半日升9.35%，創約2個月高，公司主席及行政總裁王寧昨日帶同「星星人」公仔現身國新辦發表會，表明要讓泡泡瑪特成為世界級企業。

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0930：據報美國與伊朗有望延長停火60天，美股三大指數周四齊創收市新高。道指收市報50668點，升24點或0.05%；標指升43點或0.58%，報7563點；納指升242點或0.91%，報26917點；反映中國概念股表現的金龍指數跌0.48%，報6586點。Snowflake 與亞馬遜達成多年業務協議，加上上調收入預測，收市暴升36.5%，軟件板塊亦集體上揚。Palantir 升逾8%、ServiceNow 及甲骨文升逾6%。

港股方面，恒指今早高開155點，報25161點。科網股普遍上升，阿里巴巴（9988）升1.14%；騰訊（700）升0.75%；美團（3690）升0.4%；小米（1810）無升跌；百度（9888）則升2.7%。聯想（992）再破頂，大幅高開14.9%，報22.62元。

小鵬績後挫3%

小鵬汽車（9868）首季虧損擴大，經調整後淨虧損擴大290%至16.9億元人民幣，開市跌3.46%。理想汽車（2015）受毛利率急跌拖累，首季由盈轉虧，經調整後淨虧損21億元人民幣，股價跌0.74%。

創想三維（3388）今日新上市，開報33.88元，較招股價18.8元高出80.2%。

北水動向方面，周四淨買入港股76.09億港元。中芯國際 (981)、泡泡瑪特 (9992)、華虹半導體 (1347)分別獲淨買入41.74億港元、11.21億港元、8.11億港元；阿里巴巴(9988)、小米(1810)、長飛光纖光纜 (6869)分別遭淨賣出13.03億港元、5.96億港元、2.12億港元。