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富途首季經調整淨利潤逾9億 已計提中證監擬沒收及罰款共18.5億

股市
更新時間：18:03 2026-05-28 HKT
發佈時間：18:03 2026-05-28 HKT

富途（FUTU）公布2026年第一季業績，總營收錄59億元（約7.5億美元），按年增長25%；經調整淨利潤（Non-GAAP）為9.2億元（約1.2億美元），已計提中證監擬沒收違法所得約4.7億人民幣及擬罰款約13.8億人民幣；未納入影響前，經調整淨利潤為30.1億元，按年增長35.8%。不過，消息公佈後，富途股價盤前向下，暫跌近4%至105.83美元。

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交易佣金及手續費收入增14%

按業務分類，交易佣金及手續費收入26.4億元，按年增長14.3%；利息收入26.5 億元，按年升28%；其他收入（財富管理、企業服務等）錄5.6億港元，按年大增79.8%。

平台有資產客⼾達359萬

截⾄季末，富途旗下富途⽜⽜和moomoo應⽤程式註冊⽤⼾數達3,017萬，帳⼾數為628萬，按年分別增⻑15%和27%；有資產客⼾數達359萬；平台客⼾資產達1.22萬億元（約1,558億美元），按年升47%。第⼀季平台總交易額再創歷史新⾼，達4.15萬億元（約5,294億美元），按年增⻑29%。

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