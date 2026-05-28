港股續向下尋底｜古天后

5月28日，大致天晴，日間天氣酷熱。國際油價大幅回落，美股周三反覆，道指盤中破頂，並與標指及納指齊創收市歷史新高。截至周二止，標指今年累漲近10%。繼摩根士丹利及德銀後，高盛策略員Ben Snider發表報告，稱持續盈利增長將繼續帶領美股向上，因此標指今年底目標由原先7600上調至8000，以全年計回報達17%。由於首季業績異常強勁，高盛把標指今年每股盈利預測上調至每股340美元，意味按年增長24%，並提到人工智能（AI）基建投資受惠企業將佔標指成份企業今年約一半每股盈利增長；明年每股盈利料升13%。

聯儲局恐失去政策信譽

伊朗電視台稱取得一份美伊結束戰爭草案，內容包括美軍將解除海上封鎖，並從伊朗周邊撤離，與此同時，伊朗亦恢復霍爾木茲海峽航道運輸，大量原油有望重返市場，消息觸發紐約期油急跌5.55%，每桶收報88.68美元，不過今早亞洲時段則重返90美元附近。個股表現中，Tesla喺4月份歐洲新車登記數字理想，加上市場討論與SpaceX合併可能，股價升1.6%，蘋果公司及亞馬遜分別升0.8%及2.5%，但Nvidia回落1%。美光科技周二爆升19%後，周三再漲3.6%。Meta首次向消費者推出AI聊天機械人訂閱服務，股價升3.7%。

城堡證券（Citadel Securities）歐洲、中東及非洲定息收入銷售主管Nohshad Shah認為，隨着消費物價攀升益對經濟構成威脅，聯儲局應盡快轉向加息，否則便會落後形勢。紐約聯儲銀行前總裁Bill Dudley於彭博電視訪問中警告，基於通脹自新冠疫情以來一直高於2%目標，聯儲局正面臨失去政策信譽。美滙指數一度跌0.2%至98.969，其後轉穩；日圓降0.19%至159.59兌每美元。

恒指24800-25000不容有失

港股昨日表現強差人意，早段僅微微高開9點後反覆向下，盤中一度跌341點至25258低位，幾乎完全回補4月8日所遺下之大型上升裂口25254至25633，成交額則達3,207億元，跌市下成交重返3000億元之上。恒生指數已連續四個交易日收市低於250日線，不僅走勢明顯轉弱，如短期內仍未能收復有牛熊分界線之稱嘅250日線，技術上更開始步入熊市。

目前恒指下一關鍵為24800-25000支持不容有失，如進一步跌穿此支持區，向下往3月約24500水平探底機會大增。而10日線已先後跌穿20及50日線，發出雙死亡交叉，除非恒指能盡快收復25700-25800水平，重返10日及50日線，方能擺短危機，而此水平已成交短線反彈阻力，20日線約25950-26000及100日線約26150水平阻力更大。不過昨晚夜期已見回穩，而ADR港股比例指數更回升逾百點，但今早於黑期時段打回原形，料今日港股平開機會較大，今日為期指結算日，或對疲乏市況帶來短暫支持，不過結算過後，如外圍股市進行調整，或拖累港股繼續向下尋底。

古天后