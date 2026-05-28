三新股今起招股 龍豐未引入基投 大金重工較A股折讓兩成 天辰生物入場費4851元

三隻新股由今日（28日）起同日招股，下周二（2日）截止認購，其中包括本港連鎖藥房龍豐集團（2290）、海上風電核心裝備供應商大金重工（1081）及自身免疫性疾病藥物研發公司天辰生物（1779）。上述3隻新股均預計於6月5日掛牌。

龍豐：對本地零售感樂觀

龍豐擬發行1.25億股，一成香港公開發售，招股價5.18元至6.38元，集資約7.98億元，每手500股，入場費3,222.17元，保薦人為星展亞洲融資，沒有引入基石投資者。公司財務總監鍾偉榮表示，對本地零售市場感到樂觀，今年黃金周訪港旅客按年升8%，當中內地旅客按年升一成，而公司大部份的生意來自遊客，故受惠其中。

龍豐今年2月宣派股息每股130元，共1.3億元，但是次集資所得的20%用於償還貸款。鍾偉榮解釋，公司成立逾30年，上市前派息是回饋現有股東，上市後計劃將可分配利潤50%分派予股東，形容「大家分享」。他又說，公司的流動負債淨額一直減少，由2023年的逾7.9億元，減至去年11月30日近4億元。

大金重工：集資最多約57.7億

另一方面，大金重工（1081）擬發行8,696.58萬股H股，一成香港公開發售，招股價不高於每股66.4元，集資最多約57.7億元，每手100股，入場費6,706.97元，華泰國際、招商證券國際為聯席保薦人。

該股引入新加坡政府投資公司（GIC）、HHLRA及HIM、CPE Juniper、UBS AM Singapore、泰康人壽、Eastspring、Pinpoint、工銀理財、MWAL、Millennium、中郵理財、富國為基石投資者，認購金額合共3.6億美元。

此外，該股已在A股上市，大金重工A股（002487）昨日收報74.71元人民幣，經換算後，亦即H股最高招股價較A股折讓約23%。

天辰生物：基投認購8700萬美元

至於天辰生物擬發行1,419.32萬股H股，一成香港公開發售，招股價96.06元，集資約13.6億元，每手50股，入場費4,851.44元，國金證券為獨家保薦人。

該股引入OrbiMed Funds、TruMed Funds、華泰資本投資有限公司及其最終客戶、睿遠基金、富國基金及富國香港、惠理、GBAHIL、FR M、源峰遠景成長基金及中國銀河國際投資（就源峰場外掉期而言）為基石投資者，認購金額合共8,700萬美元。