美軍空襲伊朗 恒指低開97點 快手績後向下 劍橋及雲知聲配股｜港股開市

美國總統特朗普揚言不容許伊朗控制霍爾木茲海峽後，有外媒引述不具名美國官員證實，美軍對伊朗軍事設施發動新一輪精準空襲，以「清除對美軍及國際航道安全構成嚴重威脅的軍事據點」。消息刺激國際油價回升，布蘭特期油及紐約期油今早曾升逾2%，分別報94.21美元及90.5美元。

美股三大指數創收市新高

美股三大指數周三震盪向上，但齊創收市歷史新高，其中道指收市升182點或0.36%，報50644點；標指升1點或0.02%，報7520點；納指亦升18點或0.07%，報26674點。至於反映中概股走勢的金龍指數，周三升1.05%至6618點。

亞太區股市方面，日韓股市今早偏弱，兩者分別暫跌0.1%及0.33%，報64937點及8201點。至於港股恒指今早亦低開97點，報25230點。藍籌股中，泡泡瑪特（9992）升3.7%，吉利（175）亦升1.7%；惟中海外（688）跌近2%，翰森製藥（3692）亦跌1.7%。

快手業績符預期 股價仍跌

重磅科技股普遍弱勢，阿里巴巴（9988）跌0.48%；騰訊（700）跌0.78%；京東（9618）跌0.52%；美團（3690）跌0.64%；百度（9888）跌0.23%；小米（1810）亦跌0.21%。至於快手（1024）2026年第一季度收入錄得337.2億元人民幣，按年增長3.4%，符合市場預期；經調整利潤33.7億元，按年下跌26.3%，惟仍優於預期的30.3億元。該股開市報44.46元，跌1.8%。

中興通訊首次回購A股

個股消息中，中興通訊（763）宣布昨日通過深交所股票交易系統以集中競價交易方式實施首次回購A股股份，涉及金額6.7億元人民幣。該股開市報24.92元，升1.3%。

劍橋科技折讓9%配股

劍橋科技（6166）擬配售1,560萬股新H股，集資約19.76億元，相當於擴大後已發行股本約4.24%，每股配售價126.66元，較上日收市價折讓約8.88%。該股開市報138元，跌0.7%。

雲知聲折讓近兩成配股

雲知聲（9678）亦宣布，擬配售170萬股新H股，集資約3.88億元，佔擴大後已發行股份2.28%，每股配售價228元，較上日收市價284.6元折讓19.89%。該股開市報270元，跌5%。

北水動向方面，昨日淨賣出港股77.17億元，中芯（981）、小米（1810）及瀾起（6809）分別獲淨買入19.82億元、8.07億元及9,963萬元；而阿里（9988）、盈富基金（2800）及南方恒生科技（3033）分別遭淨賣出18.58億元、18.28億元及13.92億元。