恒指僅高開9點 寧德時代升7% 阿里騰訊仍弱 3新股報捷 深演智能漲179%｜港股開市

美國《華爾街日報》修正「美國海軍恢復引導船隻穿越霍爾木茲海峽」的報道，將語句改為「美國海軍目前正悄然協助船隻穿越霍爾木茲海峽」，並指美國中央司令部一位發言人表示，美方並未重啓「自由計劃」。消息一度令油價抽高，但未能扭轉跌勢，布蘭特期油及紐約期油今早續跌逾1%，分別曾報95.64美元及92.69美元。

美股三大指數周二個別發展，道指收市倒跌118點或0.23%，報50461點；標指升45點或0.61%，報7519點；納指升312點或1.19%，報26656點；至於反映中概股表現的金龍指數亦升0.57%至6549點。

美光及富途大升近兩成

焦點股中，美光（MU）獲多間華爾街大行上調評級，其中瑞銀將其目標價從535美元上調至1,625美元；該股周二大升逾19%至895.88美元，市值再創新高兼突破1萬億美元。此外，富途（FUTU）股價大反彈兩成，收報107.7美元。

亞太區股市方面，韓股及日股繼續向上，今早分別暫升1.2%及3.3%，報65786點及8313點。港股方面，恒指今早高開9點，報25608點。

聯想再升半成 小米績後微跌

藍籌股中，寧德時代（3750）高開7%，聯想（9992）及網易（999）亦分別升5%及4.5%，為表現最佳藍籌。不過，其他重磅科網股仍弱，阿里巴巴（9988）升0.08%；騰訊（700）跌0.7%；京東（9618）跌0.76%；美團（3690）跌0.63%；百度（9888）跌0.78%。

至於昨日公佈季績的小米（1810），首季收入錄得991.4億元人民幣，按年下跌10.9%，略勝市場預期；經調整淨利潤60.7億元人民幣，按年減少43.1%，同樣勝預期。集團同時公布，未來12個月內回購不超過200億元的B類股份，新計劃於今年股東會後生效。另外，集團宣布今年AI領域投入至少160億元，3年超過600億元，推進「人車家全生態」AI閉環。該股開市報29.6元，跌0.54%。

鷹普精密擬折讓13.6%配股

個股消息中，鷹普精密（1286）以先舊後新方式配售6,000萬股，集資5.5億元，相當於經擴大已發行股份總數約3.1%，每股配售價9.1元，較上日收市價10.53元折讓13.6%。該股開市報9.72元，跌7.7%。

深演智能公開發售超購5479倍

新股方面，深演智能（2723）公開發售錄約5,479倍超購，一手中籤率1%，國際發售超購約2.4倍；該股開市報155元，升179%。

華曦達（901）公開發售超購約1971倍，一手中籤率2%，國際配售超購1.23倍；該股開市報65.8元，升100%。

至於雲英谷科技（3310），公開發售超購約3558倍，一手中籤率3%，國際配售超購約6倍；該股開市報25.48元，升22%。

北水動向方面，昨日淨賣出港股9.68億元，其中聯想（992）、中芯（981）及華虹半導體（1347）分別獲淨買入7.81億元、6.56億元及4.95億元；而騰訊（700）、阿里（9988）及南方恒生科技（3033）分別遭淨賣出15.7億元、13.4億元及6.39億元。

