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富途熱話中兩個問題｜唐牛

股市
更新時間：08:58 2026-05-27 HKT
發佈時間：08:58 2026-05-27 HKT

近日全城熱話，必數阿爺打擊跨境股票交易，導致富途及老虎股價急跌。在事件發生後，本欄夜間節目先後問觀眾兩條問題，分別是「有沒有富途戶口」，以及「有沒有撈富途」。

世界沒有永遠安全地方

先講第一條問題，有的佔比達75%，比起富途的口號，即每兩個香港人就有一個有富途戶口還要多。由於富途用戶非常多，當中總有部份朋友會感到恐慌，生怕戶口資金會全滅。

我只能夠講，呢個世界沒有永遠安全的地方，就算你將錢放落床下底，也可能因為火災或遭爆格而蒙受損失；所以要規避風險，最簡單就是分散投資，股票戶口多幾個，銀行戶口多幾個，就算是但一個出事，也可將損失盡量減到最低。

撈富途戰友已成大贏家

第二條問題，撈富途的戰友僅兩成，從股價由70多美元彈上今早的超過110美元，可知這班少數已成為大贏家。不過，答案其實並沒有對與錯。即未有撈底的八成人，相信已衡量過相關風險，自己未必能承受到，所以選擇忍手。

投資市場風險及回報是成正比的，今次夠膽撈貨的，三兩日時間已可贏近五成，但要承受股價隨時再下跌的風險。說穿了，千萬不要相信零風險高回報的投資陷阱呀。

唐牛

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