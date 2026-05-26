中證監嚴查跨境炒股危中有機 傳統券商料受惠 「港股通」資格勢更重要 | 星市攻略

中證監上周五（22日）嚴禁境外機構在內地非法提供開戶及交易服務，惹來不少投資者對港股出現憂慮，但所謂「危中有機」，部份股份也有可能受惠。光大證券國際證券策略師伍禮賢接受《星島頭條》訪問時表示，今次政策將令近年飽受互聯網券商衝擊的傳統券商直接受惠，但港交所（388）及部份科技股或短期承壓。另一方面，坊間有意見認為，中證監出手後，「港股通」資格對於上市公司而言將更形重要，「入通概念」炒作有望持續，同時在部份內地投資者未能參與港股下，未來認購新股的中簽率也有可能提升。

港交所及部份科網股或受累

伍禮賢分析指，隨着互聯網券商在內地發展步伐被迫慢下來，傳統券商如耀才證券（1428）、致富證券等將從中受惠，在市場競爭中獲得相對正面幫助。然而，此舉亦可能對大市整體流動性帶來衝擊，其中港交所作為交易所營運商，其交易收益或受到影響。

他又指，部分科技股亦有機會受到拖累，主因市場上不少互聯網券商均有科技巨頭的投資參與，若相關券商股價持續下跌，科技股的投資收益亦會受到拖累。此外，市場亦憂慮行業監管陰霾會否蔓延至其他科技類別，在心理作用下將對科技板塊構成一定壓力。

已納港股通股份受影響較低

至於市場關注大批近年上市的半新股會否因該行動而失去北水支持，伍禮賢認為，如果有關半新股已經屬於被納入港股通的標的，受影響程度相對較小，因為內地投資者可以合法地透過「港股通」去購買這些股份。不過，這並不代表完全沒有影響，因為經港股通買賣港股的整體交易成本通常會稍微偏高。

6隻半新股勢成港股通新貴

事實上，恒指公司上周公佈季檢結果後，共有7隻股份將獲納入恒生綜合指數成份股，並且當中有6隻預計可符合港股通納入範圍，包括鳴鳴很忙（1768）、智譜（2513）、精鋒醫療（2675）、海致科技（2706）、壁仞科技（6082）及天數智芯（9903），今日股價亦不乏炒作。至於同獲納入恒生綜指的Minimax（100），中金指其為同股不同權性質，需額外滿足上市滿6個月及20個交易日的條件，因此不會在本次6月調整中進入港股通；若後續滿足市值與成交額要求，則有望於8月納入港股通。

新股切勿盲賭「入通」概念

對於未來新股會否進一步將「炒大市值入通」視為主要目標，亦即將市值炒至逾100億元的入通資格（有關市值要求為浮動）。伍禮賢回應指，類似炒作概念並非新鮮事，當過去入通門檻仍處於50億元水平時，市場亦經常出現相關討論。對於上市公司而言，不論是否為了「入通」，將公司市值不斷壯大本身就是核心營運目標，但他承認市場確實存在這種借概念炒作的機會，但警告投資者切勿本末倒置。

他強調，決定一間上市公司股價的因素相當多，「入通」誘因僅屬其中之一。他建議，散戶在部署時，最重要是了解公司的基本面，包括具體業務本質、行業的發展前景等，而不應純粹因為盲目賭其能否入通而買入。